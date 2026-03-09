Denizli'nin Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Bursa, İzmir, Manisa ve bir çok çevre ilden hissedildi. Bakan Kurum deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak" ifadelerini kullandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı Bursa, Manisa, İzmir, Muğla dahil birçok ilden hissedildi.
Meydana gelen sarsıntı başta okul ve hastaneler olmak üzere büyük korku ve paniğe neden oldu.
Depreme dayanıksız raporu bulunan Denizli Devlet Hastanesi poliklinikleri, AFAD’dan gelen uyarılar doğrultusunda boşaltıldı. Okullardaki öğrenciler de kontrollü bir şekilde binalardan çıkartıldı. Şuana kadar olumsuz her hangi bir durumun bildirilmediği öğrenilirken, ekiplerin saha taramalarına başladığı bildirildi.
AFAD'dan ilk açıklama
Bakan Çiftçi: Saha çalışmaları başladı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin şu ana kadar olumsuz bir durumun gelmediğini, ekiplerin sahada tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Bakan Kurum: Olumsuz bir durum yok
