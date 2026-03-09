Yeni Şafak
Denizli'de 5,1 büyüklüğünde deprem: İzmir, Antalya, Muğla, Balıkesir ve birçok ilde hissedildi

Seda Ekinci
Seda Ekinci
09:279/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Denizli'de korkutan deprem
Denizli'nin Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Bursa, İzmir, Manisa ve bir çok çevre ilden hissedildi. Bakan Kurum deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak" ifadelerini kullandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı Bursa, Manisa, İzmir, Muğla dahil birçok ilden hissedildi.

Meydana gelen sarsıntı başta okul ve hastaneler olmak üzere büyük korku ve paniğe neden oldu.

Depreme dayanıksız raporu bulunan Denizli Devlet Hastanesi poliklinikleri, AFAD’dan gelen uyarılar doğrultusunda boşaltıldı. Okullardaki öğrenciler de kontrollü bir şekilde binalardan çıkartıldı. Şuana kadar olumsuz her hangi bir durumun bildirilmediği öğrenilirken, ekiplerin saha taramalarına başladığı bildirildi.

AFAD'dan ilk açıklama

AFAD, Denizli ilimizin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerimizde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Bakan Çiftçi: Saha çalışmaları başladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin şu ana kadar olumsuz bir durumun gelmediğini, ekiplerin sahada tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

Bakan Kurum: Olumsuz bir durum yok

Bakan Kurum deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak" ifadelerini kullandı.

AFAD meydana gelen son depremler listesi

