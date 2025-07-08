Bursa baraj doluluk oranı 8 Temmuz 2025: Bursa'da 78 günlük su kaldı

Barajlardaki doluluk oranının 1 yılda yüzde 40 düştüğü söyleyen Başkan Bozbey, "Bugün kentimizin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Doğancı Barajı’ndayız. Ne yazık ki bu yıl barajlarımızdaki su seviyesi son yılların en düşük noktasına gerilemiş durumda. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda Nilüfer ve Doğancı Barajı’nın toplam doluluk oranı yüzde 85 iken, bugün bu oran yüzde 45 seviyelerine gerilemiştir. Yani yarı yarıya bir düşüş söz konusudur. Kentimizin hiç yağış almaması durumunda 78 günlük soyumuz kaldı. Bu durumun elbette en önemli sebebi hepimizin hissettiği kuraklık ve iklim değişikliğidir. Geçtiğimiz yıl yine burada bu barajın kıyısında bir video yayınlayarak su tasarrufu konusunda çağrı yapmıştım. Bu çağrımız siz değerli hemşehrilerimin duyarlılığı sayesinde karşılık bulmuştu. Şimdi bir kez daha çağrımızı yineliyorum. Lütfen suyu tasarruflu kullanalım. Bir damla suyumuzu dahi boşa akıtmayalım" dedi.