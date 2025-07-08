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Bursa baraj doluluk oranı 8 Temmuz 2025: Bursa'da 78 günlük su kaldı

Bursa baraj doluluk oranı 8 Temmuz 2025: Bursa'da 78 günlük su kaldı

22:178/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bursa'da 78 günlük su kaldı
Bursa'da 78 günlük su kaldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’da hiç yağış olmaması durumunda sadece 78 günlük içme suyu kaldığını açıkladı. Barajlardaki doluluk oranının bir yıl içinde yüzde 85’ten yüzde 45’e düştüğünü vurgulayan Bozbey, vatandaşları su tasarrufuna davet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Bursa’nın içme suyu kaynaklarında ciddi bir düşüş yaşandığını duyurdu. Bozbey, Doğancı Barajı’ndan seslenerek kentin su rezervlerinin son yılların en düşük seviyelerine gerilediğini söyledi ve vatandaşları su tasarrufu konusunda duyarlı olmaya çağırdı.


BİR YILDA YÜZDE 40 DÜŞÜŞ

Barajlardaki doluluk oranının 1 yılda yüzde 40 düştüğü söyleyen Başkan Bozbey, "Bugün kentimizin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Doğancı Barajı’ndayız. Ne yazık ki bu yıl barajlarımızdaki su seviyesi son yılların en düşük noktasına gerilemiş durumda. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda Nilüfer ve Doğancı Barajı’nın toplam doluluk oranı yüzde 85 iken, bugün bu oran yüzde 45 seviyelerine gerilemiştir. Yani yarı yarıya bir düşüş söz konusudur. Kentimizin hiç yağış almaması durumunda 78 günlük soyumuz kaldı. Bu durumun elbette en önemli sebebi hepimizin hissettiği kuraklık ve iklim değişikliğidir. Geçtiğimiz yıl yine burada bu barajın kıyısında bir video yayınlayarak su tasarrufu konusunda çağrı yapmıştım. Bu çağrımız siz değerli hemşehrilerimin duyarlılığı sayesinde karşılık bulmuştu. Şimdi bir kez daha çağrımızı yineliyorum. Lütfen suyu tasarruflu kullanalım. Bir damla suyumuzu dahi boşa akıtmayalım" dedi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, Çınarcık ile Dobruca bağlantı hattını yani bypass hattını devreye sokmak için çalışmalarını hızlandırdığını açıklayan Bozbey, Kestel Narlıdere’de günlük 10 bin metreküp su temin edilmesini sağlayacak yeni su kuyularının da açıldığını ifade etti.

Teknik çalışmaların tek başına yeterli olmayacağını belirten Bozbey, "Teknik önlemler tek başına yetmeyecektir. Sondaj çalışmalarıyla yeni su kaynakları elde etsek dahi bir yandan yeraltı sularımızı da korumak zorundayız. Bu noktada asıl gücümüz 3,5 milyon Bursalının birlikte göstereceği hassasiyettir. Unutmayalım ki su hepimizin ortak geleceğidir. Haydi Bursa, Bursamızın suyunu yeniden hep birlikte koruyalım" şeklinde konuştu.




#Bursa
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