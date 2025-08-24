Yeni Şafak
Bursa'da feci kaza: Motosikletin sürücüsü öldü kızı ağır yaralandı

17:3724/08/2025, Pazar
DHA
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilip sürüklenerek bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ali Esen (56) hayatını kaybetti, yanındaki kızı Fatma Betül Esen (27) ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Oylat Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. İstanbul'dan Oylat’a gelen Ali Esen yönetimindeki 34 YK 9677 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yaparken iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile arkasındaki kızı Fatıma Betül Esen ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Esen doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Betül Esen’in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

#Bursa
#Trafik Kazası
#Motosiklet
