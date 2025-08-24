Bursa'da feci kaza: Motosikletin sürücüsü öldü kızı ağır yaralandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Oylat Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. İstanbul'dan Oylat’a gelen Ali Esen yönetimindeki 34 YK 9677 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yaparken iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile arkasındaki kızı Fatıma Betül Esen ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Esen doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Betül Esen’in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.