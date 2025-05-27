Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada, sürücüler ile Azmi A'nın aracındaki Dilan A. yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gülbahçe Mahallesi yolunda Azmi A. idaresindeki 37 ABK 963 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yüksel G'nin kullandığı 06 ACD 615 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Azmi A'nın aracındaki Dilan A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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