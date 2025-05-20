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Bursa'da skandal olay: Cesetleri mezardan çıkarmaya çalıştılar bölgede salgın alarmı verildi

Bursa'da skandal olay: Cesetleri mezardan çıkarmaya çalıştılar bölgede salgın alarmı verildi

09:1320/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
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Bursa'da köpek cesetlerini mezardan çıkarma girişimi.
Bursa'da köpek cesetlerini mezardan çıkarma girişimi.

Bursa’da hastalıktan ölen köpeklerin mezarlarını kazarak yerlerini değiştirmeye çalışan kişilerin ortaya çıkması üzerine, bulaşıcı hastalık riskine karşı Bölge Hıfzıssıhha Kurulu harekete geçti.

Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan başıboş köpek sorunu, birçok vatandaşın hayatını kaybetmesiyle derinleşti.


Hükümetin attığı yeni adımlarla birlikte, bu sorun Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilerek yasal zemine oturtuldu.


Sahipsiz hayvanların belediyeler tarafından toplanarak rehabilitasyon merkezlerinde barındırılması ve tedavi edilmesi mümkün olmayan saldırgan köpeklerin uyutulması gibi maddeleri içeren yasa, bazı kesimlerin hedefi oldu.



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Bursa'da skandal olay: Cesetleri mezardan çıkarmaya çalıştılar bölgede salgın alarmı verildi
Gündem / Bursa
20 Mayıs, Salı


Köpek cesetlerini mezardan çıkarma girişimi


Bursa’da yaşanan son olay ise şaşkınlık meydana getirdi.


Bir grup kişi tedavi edilemediği için hayatını kaybeden köpeklerin gömüldüğü alana gitti.


Şahıslar, gömülen ölü köpekleri mezardan çıkararak, ağıtlar eşliğinde taşımak istedi.


Hakaret yağdırdılar


O anları kayıt altına alan bir hayvanseverin ve köpekleri çıkarmaya çalışan kişinin "Hepimizi bu vebale ortak ettiler, Allah'ın belaları, ahlaksızlar, Kendinizi gömün buraya" dedikleri duyuldu.


Bölgede bulaşıcı hastalık alarmı verildi


Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını elleriyle kazan şüphelilerin görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve tepkilerin odağı oldu.


Olayın ardından yapılan çalışmalarda şüphelilerin izinsizce yaptığı kazının ardından, bulaşıcı hastalık riski nedeniyle Bölge Hıfzıssıhha Kurulu devreye girdi.





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