Büyük Türkiye Partisi Cumhur İttifakı'nı desteklemek için seçimlerden çekilme kararı aldı

Seçim kampanyası boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine çalışma yürüteceklerini, seçimlerin "beka sorunu" haline geldiğini vurgulayan Durmaz, "2023 seçimlerinin önemli olduğunu biliyoruz. Açıklanan listelerde, gelişen olaylarda tabii ki bizi rahatsız edenler var. Ülkemizi rahatsız eden görüntüler var. Daha da çıkacağına inanıyorum. Onun için biz merkez sağ parti olarak son derece temkinliyiz, dikkatliyiz. Bizim için önemli olan vatansa gerisi teferruattır. Şahsım, partim önde değildir, vatan öndedir. Vatanımızın bekası için aldığımız bir karardır” değerlendirmesinde bulundu.