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Büyük Türkiye Partisi Cumhur İttifakı'nı desteklemek için seçimlerden çekilme kararı aldı

Türkiye seçime sayılı günler kala hareketli günler geçiriyor. Büyük Türkiye Partisi, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sundukları aday listesini geri çekti. Hüseyin Durmaz, "Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" dedi.

13:14 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
BTP Genel Başkanı Hüseyin Durmaz

BTP Genel Başkanı Hüseyin Durmaz

Hüseyin Durmaz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında yaptığı açıklamada, daha önce YSK'ye verdikleri milletvekili aday listesini geri çektiklerini söyledi.


Parti olarak, 2023 seçimlerini Türkiye için son derece önemli gördüklerini belirten Durmaz,
"Büyük Türkiye Partisi olarak, 28. Dönem Milletvekili adaylarımızı, Cumhur İttifakı'nı desteklemek üzere, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek üzere geri çekiyoruz."
diye konuştu.

"Var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" ifadesini kullanan Durmaz, bunun, parti olarak verdikleri bir karar olduğunu dile getirdi.



"Ülkemizi rahatsız eden görüntüler var"

Seçim kampanyası boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine çalışma yürüteceklerini, seçimlerin "beka sorunu" haline geldiğini vurgulayan Durmaz, "2023 seçimlerinin önemli olduğunu biliyoruz. Açıklanan listelerde, gelişen olaylarda tabii ki bizi rahatsız edenler var. Ülkemizi rahatsız eden görüntüler var. Daha da çıkacağına inanıyorum. Onun için biz merkez sağ parti olarak son derece temkinliyiz, dikkatliyiz. Bizim için önemli olan vatansa gerisi teferruattır. Şahsım, partim önde değildir, vatan öndedir. Vatanımızın bekası için aldığımız bir karardır” değerlendirmesinde bulundu.




#Büyük Türkiye Partisi
#Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz
#cumhur ittifakı
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#SEÇİM
#YSK
#Yüksek Seçim Kurulu
32 dakika önce
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