Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosu dünyada geniş yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün Ankara'da partisinin seçim beyannamesini açıkladı.

Milletvekili adaylarının da tanıtıldığı toplantıda AK Parti'nin taahhüt ve vaatleri ilan edildi.

14 Mayıs seçimlerini yakından takip eden uluslararası medya kuruluşları, Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı.

Bloomberg: Seçim sonrasıyla ilgili ipuçları

Bloomberg, "Erdoğan'ın ekonomi manifestosunda seçim sonrası yola ilişkin ipuçları var" dedi.

Dış politikadan enerjiye geniş bir yelpazeyi kapsayan taslakla, AK Parti'nin sandıklardan birinci çıkması durumunda iddialı planların ortaya konulacağı belirtildi ve şöyle denildi:

(Taslak) 14 Mayıs seçimlerinden sonra güçlü bir ekonomi ekibi kurma taahhüdünü de içeriyor.

Enflasyonu mevcut yüzde 50,5'ten tek hanelere indirmeyi ve işsizliği yüzde 7'ye çekmeyi de içeren hedefler taahhüt edildi.

Şimşek için 'piyasa dostu' nitelemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen hafta, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi alanındaki çalışmalara katkı sunacağını söylediği anımsatıldı. Şimşek'ten "piyasa dostu" şeklinde bahsedildi.

Ankara'da düzenlenen etkinlikte binlerce partiliye seslenen Erdoğan'ın, "Yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla, cari fazlayla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz." ifadeleri aktarıldı.

"İhracat hedefi 254 milyar dolardan 400 milyar dolara yükseltildi"

Diğer seçim taahhütleri de haberde şu şekilde sıralandı:

2028 yılına kadar ihracat hedefi, geçen yılki 254 milyar dolardan 400 milyar dolara yükseltildi. Finansal araçlar geliştirilerek lira tasarrufu artırılacak. Telekomünikasyona 67 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Yeni anayasa çabalarına dair ipuçları var. AK Parti, ülkedeki yaklaşık 5 milyon Suriyeli mültecinin sayısını azaltmak için çalışacak.

"Enflasyonu düşürme vaadi"

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, enflasyonu düşürme vaadine seçim kampanyasında yer verdiğini paylaştı.

Yeni vaatleriyle meydan okuyan Erdoğan'ın, "Enflasyonu tek hanelere indireceğiz ve ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız." dediği belirtildi.

"Şimşek'in koordinasyonundaki ekip çalışıyor"

Şimşek'e işaret edilen haberde, Erdoğan'ın, eski Maliye Bakanı'nın koordinasyonunda bir ekibin ekonomi politikalarını güçlendirme üzerinde çalıştığını söylediği kaydedildi.

56 yaşındaki Şimşek'in "uluslararası yatırımcılar tarafından çok saygı duyulan" bir isim olduğu vurgulandı.

"En sert meydana okuma"

İngiliz BBC 'Türkiye seçimleri: Erdoğan iktidarda kalma yarışını başlattı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için altı muhalefet partisinin güçlerini birleştirdiğinin altı çizildi ve bu ittifak için 'şimdiye kadarki en sert meydan okuma' yorumunda bulunuldu.

"Ekonomik büyümeyi artırma taahhüdü"

İsrail merkezli Jerusalem Post 'Erdoğan, Türkiye enflasyonunu düşürme vaadiyle seçim kampanyasını başlattı' başlığını attı. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ile yarışacağını belirten gazete şu değerlendirmede bulundu; 'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde iktidarını uzatmak isterken, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme ve ekonomik büyümeyi artırma taahhüdüyle Salı günü AK Parti'nin yeniden seçim kampanyasını başlattı.' Bir başka İsrail gazetesi Haaretz 'Türk siyasetinin zirvesinde geçen 20 yılın ardından, önce başbakan, ardından cumhurbaşkanı olarak görev alan Erdoğan ve partisi zorlu bir yarışla karşı karşıya' dedi.

Alman DW ise adatları okurlarına tanıttığı haberinde şu ifadelere yer verdi; 'Türkiye'de parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Son anketler yakın bir yarışa işaret ediyor.'

Yunan basını: Erdoğan hala kazanıyor

Yunan ERT News ise 'Son anketlere göre Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki depremlerin ardından kaybettiği zemini seçimlere 33 gün kala kazanıyor' değerlendirmesinde bulundu. Capital.gr 'Erdoğan'ın Seçim beyannamesi, 2028'de 1,5 trilyon dolarlık GSYİH ve tek haneli enflasyon hedefliyor' derken Proto Thema şu değerlendirmede bulundu; 'Türkiye'deki son anketler, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Recep Tayyip Erdoğan için olumlu görünüyor. Türkiye cumhurbaşkanı aradaki farkı kapatıyor gibi görünüyor ve şimdi rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir üstünlüğü var."



