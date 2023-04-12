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Seçim

Yurt dışı seçmen için sandık kurulacak temsilcilikler belli oldu: Oy verme tarihleri de açıkladı

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmen için 27 Nisan'da başlayacak olan oy verme işlemlerinin, hangi temsilciliklerde ve tarihlerde yapılacağı ilan edildi.

12:05 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Yurt dışı seçmen, 74 ülkedeki 177 temsilcilikte 9 Mayıs'a kadar oy kullanma işlemi yapabilecek.

Yurt dışı seçmen, 74 ülkedeki 177 temsilcilikte 9 Mayıs'a kadar oy kullanma işlemi yapabilecek.

Kurulun sayfasında yayımlanan ilana göre, yurt dışı seçmen, 74 ülkedeki 177 temsilcilikte 9 Mayıs'a kadar oy kullanma işlemi yapabilecek. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

Bu kapsamda
Almanya'da 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek.
Bunlar
Berlin, Düsseldorf, Essen, Essen/Dortmund, Essen/Siegen, Frankfurt, Frankfurt/Fulda, Frankfurt/Limburg, Hamburg, Hamburg/Kiel, Hannover, Hannover/Bremen, Karlsruhe, Karlsruhe/Mannheim, Kassel, Köln, Köln/Aachen, Mainz, Mainz/Saarbrücken, Münih, Münster, Münster/Bielefeld, Nürnberg, Nürnberg/Regensburg, Stuttgart ve Stuttgart/Ulm
başkonsoloslukları olacak. Oy verme işlemleri Almanya'daki bazı temsilciliklerde 27 Nisan'da, bazılarında ise 29 Nisan'dan itibaren 9 Mayıs'a kadar sürecek.
Yurt dışı seçmen
ABD'de 9 temsilcilikte oy kullanabilecek.
Bunlar
Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York, New York/Long Island, New York/South Jersey ve Şikago başkonsoloslukları ile Vaşington
Büyükelçiliği olacak. ABD'de 29 Nisan'dan itibaren oy kullanmaya başlanacak.
Fransa'da da 9 temsilcilikte oy verilebilecek.
Bunlardan
Bordo, Liyon, Marsilya, Nant, Paris, Strazburg
başkonsolosluklarında 27 Nisan'dan,
Lyon/Clermont-Ferrand, Paris/Orleans ve Strazburg/Mulhouse
başkonsolosluklarında ise 29 Nisan'dan itibaren tercih yapılabilecek.
Avusturya'da ise 6 temsilcilikte oy verilebilecek.
Komşu ülkeler
Yunanistan'da Atina-Pire, Gümülcine, Rodos ve Selanik
başkonsolosluklarında oy verme işlemlerine 29 Nisan'da başlanacak.
Bulgaristan
'da 4 Mayıs'tan itibaren 3,
Gürcistan
'da 5 Mayıs'tan itibaren 2,
Irak
'ta ve
İran
'da ise 5 Mayıs'tan itibaren 3'er temsilcilikte oy verilebilecek.
Azerbaycan'da
ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 3'er temsilcilikte
oy kullanma işlemi gerçekleştirilebilecek.
Bunun dışında
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Kanada, Rusya Federasyonu'nda 4'er, Avustralya, Bosna Hersek, Belçika, İsviçre, Kazakistan, Pakistan'da 3'er, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Danimarka, Güney Afrika, İspanya, İtalya, Japonya, Kosova, Libya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Suudi Arabistan ve Ukrayna'da 2'şer temsilcilikte oy verilebilecek.
Arnavutluk, Bahreyn, Belarus, Cezayir, Çekya, Estonya, Fas, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İsrail, Karadağ, Katar, Kırgızistan, Kore, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Malta, Nijerya, Norveç, Polonya, Portekiz, Singapur, Slovakya, Sudan, Tanzanya, Tayland, Türkmenistan, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda
'da ise birer temsilcilik yurt dışı seçmeninin oy kullanması için açık olacak.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura, yani 28 Mayıs Pazar gününe kalması halinde ise belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.

#Yüksek Seçim Kurulu
#Almanya
#ABD
#Fransa
12 dakika önce
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