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DENİZLİ

Camiye giren köpek cemaate korku dolu anlar yaşattı

Denizli’de namaz kılındığı esnada sahibinin elinden kurtulup camiye giren köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı. Camiye dalan köpeğin yaşattığı heyecan güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Camiye giren köpek cemaate korku dolu anlar yaşattı
Denizli'de camiye giren köpek cemaate korku yaşattı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Çaybaşı Camii sıra dışı bir olaya tanıklık etti. Yatsı namazını kılan cami cemaati, duaya geçtiğinde hayatlarında unutamayacakları bir sürprizle karşılaştı. Sahibinin elinden kaçan buldog cinsi köpek, açık gördüğü caminin kapısından içeri daldı. Köpek ile ilk karşı karşıya gelen yaşlı adam, dua ettiği sırada bir anda yanında beliren köpeği görünce yerinden zıpladı. Neye uğradığını şaşıran yaşlı adam, yaşadığı şoku ancak el kol hareketleriyle ifade edebildi.

Daha sonra namazlarını tamamlamak üzere olan cemaatin bulunduğu ana bölüme geçen köpek, sağa sola koşuştururken cemaati bir hayli tedirgin etti. Can havliyle köpeğinin peşinden koşarak camiye giren sahibi, yaşanan kovalamacanın ardından yakaladığı köpeğini kucaklayarak saniyeler içinde dışarı çıkardı. Cemaate karşı mahcup olan hayvan sahibi, hareketleriyle kendini affettirmeye çalıştı. Büyük paniğin yaşandığı o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

İHA

"Hepimiz yerimizden fırladık"

Cami imamı Mustafa Göker, hayatında ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını söyledi. Göker, “34 yıllık görev hayatımda ilk kez böyle bir hadise başıma geldi. Yatsı namazını kıldık, tam dua edeceğimiz anda davetsiz misafir kapıdan içeriye geldi. Bayağı bir irkildik, hepimiz korktuk. Cemaat olarak ayağa kalktık. Ama bu hiç unutamayacağım hatıralarımdan kalmış oldu. Bir dahaki sefer daha dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum. Ama en çok korkanlar müezzinlik yapan genç yavrularımız oldu. Talebelerimizden birisi köpekten korkuyormuş, o bayağı bir panik yaşadı” dedi.

Camiye daha önce birçok kez kedi girdiğini ama ilk kez bir köpekle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Göker, şöyle konuştu:

“Hayvan sahibi olmak güzel bir şey ama sahipliğini sürekli yapmak gerekiyor. Sokağa böyle salıverip başıboş dolaştırmak doğru değil. Köpek sevmek hakkı kadar, köpekten korkmak hakkı da var. Bu ikili dengeyi bulabilirsek çok güzel olur. Hayvan sahipleri bunlara dikkat ederlerse insanların güvenliği açısından da güzel olmuş olur.”

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