Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralleri özelleştirildi

Buna göre, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralleriyle bunlar tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde özelleştirilmesine ilişkin ihale gerçekleştirildi. Söz konusu santrallerin işletme hakkı, ihalede 2 milyar 160 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verildi.