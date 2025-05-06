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Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralleri özelleştirildi

Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralleri özelleştirildi

09:306/05/2025, Salı
AA
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İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir bölge "Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul Ek Alanı" olarak tespit edildi.
İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir bölge "Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul Ek Alanı" olarak tespit edildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), Sivas'taki Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin ihale kararlarına onay verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir bölge "Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul Ek Alanı" olarak tespit edildi.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), Sivas'taki Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin ihale kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralleriyle bunlar tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde özelleştirilmesine ilişkin ihale gerçekleştirildi. Söz konusu santrallerin işletme hakkı, ihalede 2 milyar 160 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verildi.


Öte yandan, bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir alan "Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul Ek Alanı" olarak belirlendi.



#Bilişim Vadisi
#Cumhurbaşkanı kararı
#Çamlıgöze ve Koyulhisar Hidroelektrik Santralleri
#Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
#Resmi Gazete
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