Gündem Çamura gömülmüş çeyiz sandığından çıktı Selde ölen anne kız arkasında hüzün bıraktı
KASTAMONU

Çamura gömülmüş çeyiz sandığından çıktı: Selde ölen anne kız arkasında hüzün bıraktı

Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi’nde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren anne kızın ziynet eşyaları çamura gömülmüş halde bulunan çeyiz sandığından çıktı. Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye ekibinin bulduğu kol saati, iki alyans, bir çift küpe ve iki çeyrek altın, Polis Arama Kurtarma yetkililerine teslim edildi.

Haber Merkezi İHA
Çamura gömülmüş çeyiz sandığından çıktı: Selde ölen anne kız arkasında hüzün bıraktı
Sel felaketinde hayatını kaybeden anne kız, ardında hüzün bıraktı

Karadeniz Ereğli Belediyesi ekipleri, Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi ardından destek olmak için günlerdir bölgede ve ağırlıklı olarak Bozkurt ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılıyorlar.

Bozkurt İlçesi’nde Pınar Sokak’ta arama ve temizleme çalışmaları sırasında ekip, zemin katta çamura gömülmüş halde bir sandığa ulaştı.

Çeyiz sandığından kol saati, iki alyans, bir çift küpe ve 2 çeyrek altın çıktı.
Çeyiz sandığından kol saati, iki alyans, bir çift küpe ve 2 çeyrek altın çıktı.

Üzerinde katlı halde seccade duruyordu. Çeyiz sandığı açıldığında içinde yazmalar, işlemeli örtüler ve çoraba sarılmış halde kol saati, dört adet altın kutusunda, iki alyans, bir çift küpe ve 2 çeyrek altın olduğu görüldü. Hayatını kaybeden anne kıza ait olduğu öğrenilen ziynet eşyaları, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Amiri Burak Demirören imzasıyla ekip adına tutanak tutularak Polis Arama Kurtarma (PAK) yetkililerine teslim edildi. Sandıktaki diğer eşyalar özenle katlanarak korumaya alındı.

Süreç ile ilgili alınan bilgide şunlar yaşandı:

Annenin cansız bedeninin denizden çıktığı, fakat kızının bulunamadığı ihbarı geldi. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekibi bunun üzerine bölgeye yönelerek, kepçe ile duvarlar kırıldı. Evin içindeki çamur, kazma kürek yardımıyla boşaltılmaya başlandı. Bu sırada çamurların içinden 1 adet ahşap sandık çıktı.

Çeyiz sandığından kol saati, iki alyans, bir çift küpe ve 2 çeyrek altın çıktı.
Çeyiz sandığından kol saati, iki alyans, bir çift küpe ve 2 çeyrek altın çıktı.

Emniyet ekiplerine bilgi verildi ve videoyla kayıt altına alınarak sandık açıldı. İçinde çoraba sarılı 4 adet ziynet eşya kutusu ve 1 adet saat bulundu. Ziynet eşyaları 2 adet altın alyans, 2 adet çeyrek altın ve 1 çift altın küpeden oluşuyordu. Kdz. Ereğli İtfaiye ekibi değerli eşyaları Afet Koordinasyon Merkezi’ne götürerek tutanakla Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerine teslim etti.

  • Bir süre sonra kızın cansız bedenine de başka bir bölgede ulaşıldığı bilgisi geldi.

Bozkurt'ta selin vurduğu dükkanlara Türk bayrakları asılıyor
GÜNDEM
Bozkurt'ta selin vurduğu dükkanlara Türk bayrakları asılıyor

Bozkurt'taki sel felaketinde ağır hasar alan altı katlı Fatih Apartmanı yıkılıyor
FOTOĞRAF 20
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkımı için çalışma başlatıldı.
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İş makineleri ve itfaiyenin de katılımıyla başlayan yıkımı çevredeki bazı vatandaşlar gözyaşlarıyla izledi.
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Yıkım çalışması drone ile havadan da görüntülendi.
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Bozkurt'taki sel felaketinde ağır hasar alan altı katlı Fatih Apartmanı yıkılıyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Çevredeki bazı vatandaşlar yıkımı gözyaşlarıyla izledi.

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
FOTOĞRAF 14
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Ezine Çayı üzerinde kurulan köprünün açılmasıyla birlikte bölgede görevli ekiplerin çalışmaları hızlandı.
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Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprü, 26 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğe sahip. 10 bin 500 kilogram ağırlığında olan köprünün yük taşıma kapasitesi ise 70 ton.
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Ayrıca, sel nedeniyle ilçede yıkılan köprünün yerine yerleştirilen beton blokların üzerinde zemin düzeltme aşamasına geçildi. Zeminin düzeltilmesiyle birlikte köprü yeniden kullanıma açılacak.
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiği bildirilmişti.
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Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine kurulan seyyar köprü kullanılmaya başlandı.
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