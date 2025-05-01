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Çamura saplanan hasta taşıyan ambulansı jandarma kurtardı

Çamura saplanan hasta taşıyan ambulansı jandarma kurtardı

16:061/05/2025, Perşembe
DHA
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Ekipler, ambulansta bulunan hastayı devriye aracına alarak, yolun uygun bir noktasında bekleyen başka bir ambulansa nakletti.
Ekipler, ambulansta bulunan hastayı devriye aracına alarak, yolun uygun bir noktasında bekleyen başka bir ambulansa nakletti.

Aydın'ın Çine ilçesinde çamura saplanan hasta taşıyan ambulans, jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Ambulanstaki hasta, devriye aracıyla başka bir ambulansa taşındı.

Olay, Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi Yayla Saltık mevkiinde meydana geldi. Mide rahatsızlığı bulunan bir hastayı taşıyan ambulans, yağış nedeniyle çamura saplandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, ambulansta bulunan hastayı devriye aracına alarak, yolun uygun bir noktasında bekleyen başka bir ambulansa nakletti.

Hastanın tedavisi için sevki sağlanırken, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla çamura saplanan ambulans da bulunduğu yerden kurtarıldı.



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