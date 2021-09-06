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POLİTİKA

Can Ataklı'dan CHP'deki tacizlere skandal savunma: Yetişkinler arasında olan olayla çocuklara taciz ve tecavüz etmek aynı değil

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, CHP'deki tecavüz ve taciz olaylarını yorumlarken skandal ifadeler kullandı. Ataklı, "Yetişkinler arasında olan olayla, çocuklara taciz ve tecavüz etmek, hatta tecavüze yeltenmek aynı değil." diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Ataklıdan CHPdeki tacizlere skandal savunma: Yetişkinler arasında olan olayla çocuklara taciz ve tecavüz etmek aynı değil
Can Ataklı

CHP içinde yaşanan taciz ve tecavüz olaylarına bir yenisi daha eklendi. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, henüz ismi bilinmeyen parti binasındaki çaycı bir kadını taciz ettiği ve ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine Genel Merkez tarafından görevden alındı.

Bu durumla ilgili konuşan Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, skandal ifadeler kullandı.

Daha önce CHP'deki taciz olayı ile ilgili "Buraya kadar geldik. Bu herhalde yollu diye düşünmüş olabilirler" diyen Ataklı, bu kez de bir yetişkine karşı yapılan cinsel saldırıyı, çocuğa karşı yapılan cinsel saldırı ile karşılaştırdı.

'Çocuklara tecavüzle bu aynı değil'

Ataklı, "Yetişkinler arasında olan olayla, çocuklara, küçük kızlara, küçük oğlanlara tasallukta bulunmak, onları taciz ve tecavüz etmek, hatta fiili tecavüze yeltenmekle bu aynı değil." dedi.

Can Ataklı CHP'deki taciz ve tecavüzleri savundu: Yetişkinler arasında olan olayla çocuklara taciz ve tecavüz etmek farklı
OYNAT 00:35
Can Ataklı CHP'deki taciz ve tecavüzleri savundu: Yetişkinler arasında olan olayla çocuklara taciz ve tecavüz etmek farklı
Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, CHP'deki tecavüz ve taciz olaylarını yorumlarken skandal ifadeler kullandı. Ataklı, 'Yetişkinler arasında olan olayla, çocuklara taciz ve tecavüz etmek, hatta tecavüze yeltenmek aynı değil.' dedi.

Ataklı, sözlerinin devamında yaşanan olayların bir çoğunda sessiz kalmayı tercih eden CHP'yi aklamaya çalışarak "Şimdi buradan kalkıp bir parti olduğu gibi 'tecavüzcü tacizci' demek ahmaklık, bu ayıp. Sonra ne oluyor oradaki bir sürü geri zekalı bunu okuyor ve 'Bütün CHP'liler' tacizci' diyor." diye konuştu.

Taciz CHP'nin rutini oldu
GÜNDEM
Taciz CHP'nin rutini oldu

Ataklı'dan CHP'deki taciz yorumu: Adam, 'kadın yollu' diye düşünmüş. Kaftancıoğlu da bunu dillendirmeden çözmek istemiş
OYNAT 03:02
Ataklı'dan CHP'deki taciz yorumu: Adam, 'kadın yollu' diye düşünmüş. Kaftancıoğlu da bunu dillendirmeden çözmek istemiş
CHP yandaşı TELE1 Sunucusu Can Ataklı, CHP teşkilatlarındaki taciz skandallarına ilişkin ilginç ifadeler kullandı. Ataklı, olayın iki yetişkin arasında geçtiğini belirterek 'Adam 'kadın yollu' diye düşünmüş. İstanbul il başkanı da bunu dillendirmeden rezil olmadan çözmek istemiş' diye konuştu.


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