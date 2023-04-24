|
Reklam
Reklam
Gündem

Çanakkale'de göçmen operasyonu: 137 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı

Çanakkale'de göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 137 göçmen karaya alındı. Sahil güvenlik ekipleri ihbar üzerine içinde Afganistan ve İran uyruklu kişilerin bulunduğu tekneye doğru hareket etti. Yakalanan düzensiz göçmenler gözaltına alındı.

17:31 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
Çanakkale'de göçmen operasyonu

Çanakkale'de göçmen operasyonu

Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 137 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.


Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ezine açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu balıkçı teknesinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.


Teknede, 81 Afganistan ve İran uyruklunun bulunduğu belirlendi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli "TCSG-913" ve "TCSG-16" ekiplerince gözaltına alındı.


Ekipler, daha sonra Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekiplerce düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen daha yakalandı.


Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise "TCSG-28" botu tarafından tespit edilen lastik bot içinde Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 Afganistan uyruklu kurtarıldı.


Karaya çıkarılan 137 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.





Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 11 şüpheli tutuklandı
Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 11 şüpheli tutuklandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 20-26 Mart'ta gerçekleştirilen 7 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#Çanakkale
#Göçmen
#Güvenlik
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.