Ayvalık açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarındaki Çıplak Ada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik "TCSG-905" ve "KB-4510" botları görevlendirildi.
- Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 36 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.