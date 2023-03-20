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Ayvalık açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

21:34 . 20/03/2023 Pazartesi
AA
Ayvalık açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarındaki Çıplak Ada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.


Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik "TCSG-905" ve "KB-4510" botları görevlendirildi.


  • Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.




#Balıkesir
#Düzensiz Göçmen
#Yunanistan
1 saat önce
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