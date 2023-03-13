|
Reklam
Reklam
Dünya

Akdeniz’de göçmen teknesi alabora oldu: 30 kişi kayıp

İtalya Sahil Güvenliği Libya’dan hareket eden ve göçmenleri taşıyan teknenin Orta Akdeniz’de alabora olduğunu açıkladı. Teknede bulunan 30 göçmenin kayıp olduğu aktarıldı.

00:33 . 13/03/2023 Pazartesi
IHA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Akdeniz’de göçmenleri taşıyan bir tekne daha alabora oldu. İtalya Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Libya’dan hareket eden ve göçmenleri taşıyan teknenin Orta Akdeniz’de olumsuz hava şartları nedeniyle alabora olduğu belirtilerek 30 göçmenin kayıp olduğu, 17 göçmenin kurtarıldığı aktarıldı.


Ticari gemiler ve AB'nin sınır teşkilatı Frontex'in hava desteğiyle kurtarma operasyonlarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, iki ticari geminin daha bölgeye doğru ilerlediği belirtildi.

Bir ticaret gemisinin ilk kurtarma girişiminin kötü hava koşulları nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Libyalı yetkililerin kurtarmayı gerçekleştirecek imkanlara sahip olmadıkları gerekçesiyle İtalya’dan yardım istediği belirtildi. İtalya ise, alabora olan teknenin kendi Arama ve Kurtarma Bölgesinin (SAR) dışında meydana geldiğini belirterek, bölgedeki ticaret gemilerinden kurtarma çabalarına katılmalarını istedi.

İtalya Sahil Güvenliği dün yaptığı açıklamada, bin 500'den fazla göçmenin kurtarıldığını açıklamıştı.


Teknede 47 kişinin olduğu düşünülüyor


Mediterranea Saving Humans tarafından günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İtalya’ya giden teknenin Libya’nın Bingazi kentinin yaklaşık 161 kilometre kuzeybatısında alabora olduğu duyurulmuştu.

Tehlikedeki göçmen gemilerinden gelen aramaları yanıtlayan bir başka yardım kuruluşu olan Alarm Phone ise, yetkilileri ilk olarak dün uyardığını ifade etmiş ve 47 kişiyi taşıyan teknenin acilen kurtarılması gerektiğini vurgulamıştı.

Öte yandan İtalya’nın Calabria bölgesindeki Crotone’ye bağlı sahil beldesi Steccato di Cutro açıklarında 26 Şubat’ta meydana gelen tekne faciasında 74 göçmen hayatını kaybetmişti.



#Akdeniz
#İtalya
#Göçmen
15 dakika önce
default-profile-img
Akdeniz’de göçmen teknesi alabora oldu: 30 kişi kayıp
ABD'de iflas paniği: Hazine Bakanı Yellen SVB için kurtarma paketine sıcak bakmadı
Depremzede kadın: Cumhurbaşkanımız bizimle ağlıyor bizimle hüzünleniyor
Küçük çocuktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sana Tayyip Dede diyeceğiz
Hatay'da Bakan Koca ile görüşen Çeşminaz Teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu
Hatay'da Bakan Koca ile görüşen Çeşminaz Teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.