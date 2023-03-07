Meksika'da terk edilmiş halde bulunan TIR'ın kasasından 343 göçmen çıktı

Meksika Ulusal Göç Enstitüsünden (INM) yapılan açıklamada, Veracruz eyaletindeki bir tırın kasasında Honduras, El Salvador, Guatemala ve Ekvador uyruklu göçmenlerin tespit edildiği belirtildi.

Bulunan tırın şoförünün olay yerinden kaçtığı ve göçmenlerin insan kaçakçıları tarafından ABD'ye götürülme vaadiyle kandırıldığı değerlendiriliyor.

INM, geçen hafta ülkenin Baja Colifornia eyaletindeki bir otel odasında ise 79 göçmenin bulunduğunu duyurmuştu.

Meksikalı yetkililerin verilerine göre, ülkede 8,76 milyon belgelenmemiş göçmenin yaşadığı düşünülüyor.

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.