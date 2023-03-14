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Yunan zulmü bitmiyor: Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

17:47 . 14/03/2023 Salı
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Göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

Göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 46 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



#Çanakkale
#göçmen
#Yunanistan
16 dakika önce
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Yunan zulmü bitmiyor: Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
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