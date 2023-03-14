Yunan zulmü bitmiyor: Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis yaşanan afet ve kazalardan sonra Ankara Atina ilişkisinde gerilimin düştüğünü söyledi. Miçotakis Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve ülkesindeki tren kazası sonrası oluşan dayanışma havasının iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşamasına katkıda bulunduğunu belirtti.