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ÇANAKKALE

Çanakkale’de orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Çakılköy köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM)’ne bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
Çanakkale’de orman yangını kontrol altına alındı
Çankkale orman yangını

Çanakkale’nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Çakılköy köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM)’ne bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 102 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangında, 10 hektar anız, 3 hektar ise ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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