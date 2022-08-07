Çanakkale’de orman yangını kontrol altına alındı

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan KPSS açıklaması: Kasti kusuru olan varsa hak ettiği ceza verilecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine iptal edilmesine ilişkin, “Herhangi bir muhalefet partisi genel başkanı veya siyasetçi veya kamuoyundan birinin ‘hükümet şunu da yapmalıydı’ diye söyleyebileceği bir şey yok. Hemen hepsi yapıldı” dedi. Bozdağ, “Kasti kusuru olan varsa hak ettiği ceza verilecek” ifadelerini kullandı.