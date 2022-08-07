Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangına 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ve 4 helikopterle destek verdi.
- Gece süren çalışmalarda yer ekiplerinin yanı sıra gece görüşlü 2 helikopter de kullanıldı.
Havanın aydınlanmasıyla hava ekiplerinin sayısı 10 helikopter ve 2 uçak olarak artırıldı.
Yangını kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
GECE GÖRÜŞLÜ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ GÖREV BAŞINDA
Öte yandan, saat 23.00 itibariyle gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.