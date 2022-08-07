Gündem Manisadaki orman yangını kontrol altına alındı
MANİSA

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 19.30'da başlayan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

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Haber Merkezi AA
Manisadaki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa Soma.

Yangına 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ve 4 helikopterle destek verdi.

  • Gece süren çalışmalarda yer ekiplerinin yanı sıra gece görüşlü 2 helikopter de kullanıldı.

Havanın aydınlanmasıyla hava ekiplerinin sayısı 10 helikopter ve 2 uçak olarak artırıldı.

Yangını kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

GECE GÖRÜŞLÜ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ GÖREV BAŞINDA

Öte yandan, saat 23.00 itibariyle gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

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