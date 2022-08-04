Gündem Mersinde orman yangını 2nci gününde Havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı
MERSİN

Mersin'de orman yangını 2'nci gününde: Havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

Mersin'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale, ikinci gününde de sürüyor. Söz konusu bölgede 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşlarıyla alevler kontrol altına alınmıştı.

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Haber Merkezi DHA
Mersinde orman yangını 2nci gününde: Havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanda, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye 6 helikopter, 23 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgede ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri de kayalıklardan düşerek hafif yaralandı. Ekipler, havanın kararması ile havadan yürütülen çalışmalara ara verdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler, yeniden havalandı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ikinci gününde de sürüyor. Söz konusu bölgede 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşlarıyla alevler kontrol altına alınmıştı.

Mersin'de orman yangını 2'nci gününde: 6 helikopter ve 23 arazöz sevk edildi
OYNAT 00:18
Mersin'de orman yangını 2'nci gününde: 6 helikopter ve 23 arazöz sevk edildi
Mersin'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale, ikinci gününde de sürüyor.

Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanda, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye 6 helikopter, 23 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgede ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri de kayalıklardan düşerek hafif yaralandı. Ekipler, havanın kararması ile havadan yürütülen çalışmalara ara verdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler, yeniden havalandı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ikinci gününde de sürüyor. Söz konusu bölgede 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşlarıyla alevler kontrol altına alınmıştı.


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