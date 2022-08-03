Gündem Mersinde korkutan orman yangını
MERSİN

Mersin'de korkutan orman yangını

Mersin'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Haber Merkezi AA
Mersinde korkutan orman yangını
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Mersin'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Sarp arazi yapısı nedeniyle bölgede alevlere müdahalede güçlük çekiliyor.

Ekipler, zorlu arazi koşullarında yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Mersin'de Topaşır mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
OYNAT 00:20
Mersin'de Topaşır mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Mersin'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Sarp arazi yapısı nedeniyle bölgede alevlere müdahalede güçlük çekiliyor. Ekipler, zorlu arazi koşullarında yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


Mersin’de korkutan orman yangını: 10 dönümlük alan zarar gördü
GÜNDEM
Mersin’de korkutan orman yangını: 10 dönümlük alan zarar gördü

Mersin’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
FOTOĞRAF 15
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İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.
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Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.
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Dün havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı.
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Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.
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Yangın süreci <br><br> Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş, 3 uçak, 11 söndürme helikopteri, 86 arazöz, 450 personelle yangına müdahale edilmeye başlanmıştı.
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Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.
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Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.
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Müdahalelerle ilgili ekiplere çeşitli talimatlar da veren Pakdemirli, yangın bölgesinde sık sık incelemelerde bulunmuştu.
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Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Title
Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Title
Title
Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Title
Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Title
Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Mersin’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


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