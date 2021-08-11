Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Sel felaketleri

Tüm bakan arkadaşlarımız, AFAD sel bölgesinde. Kurumlarımızla birlikte çalışmalarını devam ettiriyorlar. Arkadaşlarla görüştüm. "Oralardan ayrılmayacaksınız" dedim. Çatı katından, damlardan kurtardığımız insanlar var. Bu vesileyle vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Darda kalmadıkça ulaşıma kapalı sayılabilecek kara yollarını tercih etmeyin. Heyelan olabilir. Nereden yol veriliyorsa oralardan gitmek en isabetlisi olacaktır.

Orman yangınları

Şu anda ciddi manada kontrol altına alınmış vaziyette. Programa gelirken, nihai kararı vereyim istedim. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Bey ile görüştüm. Burdur Bucak'taki yangının kontrol altında olduğunu ifade etti.

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Sabotaj iddiaları

Elbette yangınların çıkış nedeni olarak bütün ihtimaller üzerinde durduk. Polisiye olarak araştırmaları yapıldı. Bütün teşkilatımızın oradaki faaliyetleriyle sabotaj araştırması yapıldı. Gözaltına alınanların aileleri arasında terör örgütü PKK ile iltisaklı kişiler var. Geçen sene Hatay'da bunu yaşadık, aralarında teröristler çıktı. Ulaştığımız neticeleri vatandaşlarımızla paylaşacağız.

Yangınlarla mücadelede son durum

Ülkemiz yangınlarla mücadele konusunda iki asra yaklaşan kurumsal bir tecrübeye sahip. Bunun yanı sıra teknolojik altyapıya da sahibiz. OGM tarafından her yıl hazırlanan yangın eylem planları kapsamında yangın yönetim merkezinden sevk ve idare edilir. Kara ve hava araçlarımızı son yıllarda yenileyerek sayılarını artırdık. Arazöz sayımızı yüzde 70 artırarak 1078'e çıkardık.

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Yangın söndürme uçaklarımızın su atma kapasitesi artırıldı. Kiralama yollarına da gittik. Dost ülkelerden sağ olsunlar destekler geldi. Coğrafyamızda yangın söndürmede helikopterler oldukça önemli. Helikopter sayısı 18 adet iken 39'a çıkardık. Bu süreçte 60'a yaklaştı.

Uçakla her yerden su alamıyoruz. Ama süresi çok iyi. Denizden kısa sürede suyunu alıp boşaltabiliyor. Uçak satın alımı için görüşmelerimiz sürüyor. Biz filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olacağız. Yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna geldik.

İlk müdahale süremizi İHA'lar sayesinde 12 dakikaya indirdik. Yangınla mücadele ederken bütün imkanlarınızı seferber ediyorsunuz. Yangının içinden çıkan itfaiyecilerimizin halini gördünüz. Kendini ölüme feda eden kahraman. Yetersiz kalmayı nasıl izah edeceksin? Bakanlarsa 6 tanesi her an orada oldu. İtfaiye oradaydı, tüm kurumlarımız AFAD'ı, Kızılay ile orada oldu. İftira atıyorlar. Biz bütün ekibimizle başarılı olduğumuza inanıyoruz. Toplam 18 su atan uçak, 66 helikopter 9 İHA, bir insansız helikopter, 430 iş makinası görev yaptı.

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Yangın bölgesine yapılacak yardımlar

İlk gün itibarıyla zarar tespit komisyonunu sahaya sürdük. Durumu çok kritik olan vatandaşlarımıza daha ilk gün inşaatları başlattı. Bizim programımız bir ay içerisinde inşaatların başlatılmasıyla ilgili talimatların verilmesiydi. TOKİ işi yüklendi. Hedef bir yıl içerisinde inşaatları bitirmek. Yangınların olduğu bölgede bir yıl sonra, konutları yapıp bitireceğiz. Bakanlığımız adımlarını atmış vaziyette. Süratle her bölgeye, nerede yangın olduysa adımlarımızı atıyoruz. İlk etapta 50 milyon lira yardım bütçesi ayırdık. "Ben kiraya çıkarım, ev bulabilirim" talebi olanlar için de kirasını vereceğiz. Mobilya, beyaz eşyasını alarak yerleştireceğiz.

"Yanan orman alanları imara açılacak" iddiaları

Anayasa'nın 169'uncu maddesi çok açık. Yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirilir. Orada bir yapılanmaya gidemezsiniz. Başka çeşit tarım ve hayvancılık faaliyeti de yapamayız. Hızla ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız. İktidarımız döneminde 5 milyar adet ağaç dikimi gerçekleştirdik. Bu alanlar küllerinden doğacak.

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Siz ne kadar ağaç diktiniz, belediyeleriniz ne kadar ağaç dikti? Bunun cevabını versinler. Ben belediye başkanlığını CHP'den aldığımda İstanbul kuraktı. Biz geldik, süratle ağaçlandırdık. Fidan da değil, yetişmiş ağaçlarla ağaçlandırdık. Bir anda altı ay içinde İstanbullular şaşırdı. İstanbul'un suyu da yoktu ki. Suya da biz kavuşturduk hamdolsun.

Yeşil vatanımıza büyük bir önem verdiğimizi çalışmalarımız ispatlıyor. BM değerlendirme raporlarında da bu tescillendi. Türkiye 2015 yılında orman varlığını artıran ülkeler sırasında 46'ncı iken 27'nci sıraya yükseldi. Avrupa'da en çok ağaçlandırmada birinci, dünyada 6'ncı olduk.

THK uçakları tartışmaları

Türk Hava Kurumu devletin bir kurumu değildir. Vatandaşlarımız bilmiyor, sanıyorlar ki devletin kurumudur. Hayır değildir. THK'nın elindeki uçaklara dair tartışma yeni değil. Birkaç yıl önce yetersiz olduğunu THK'nın mevcut yapısıyla bir yere varamayacağını söylemiştik. THK yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi bakımlarını da yapmayarak uçakları çürümeye terk ettiler.

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THK 1985'ten itibaren OGM'ye yangın söndürme hizmeti vermiş. Yani tedarikçi bir kurum. Bunun karşılığında da devletten çok ciddi bedeller almış. Uçaklarını modernize etme derdi olmamış. O dönemde kurumun arkasında CHP vardı. THK'yı çalışamaz hale getiren sizsiniz. THK'nın geçmişine bakarsanız CHP zihniyetini göreceksiniz.

Bakanlık dediğiniz zaman çok büyük işler yapacağı anlamına gelmez. Önemli olan kurumların çok güçlü olması. AFAD bir bakanlık gibi çalışır halde. İçişleri Bakanlığına bağlı. Yönetim ve ekip güçlü olduğundan AFAD ile çok şey yapabiliyorsunuz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Tarım, Orman ve Su tek çatı altında yönetilmeye başlandı. Bundan sonrası için kadro, araç, gereç gibi takviyeleri yaparak süreci devam ettiririz.

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Sosyal medyadaki "Help Turkey" provokasyonları

Sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum. Meclis'in açılmasıyla birlikte de çalışmanın yapılması gerektiğine inanıyorum. Doğru bir şeyi düşüneceğiniz yerde yalan yanlış haberlerle vatandaşlarımız çok farklı yöne savruluyor. RTÜK'le çözelim diyorlar. RTÜK neyle uğraşacak? Twitter, "Türkiye'de ofisimiz var" diyor. Türkiye'de ofisin yok, elemanın yok. Öyleyse bunlara bedelini ödetmemiz lazım. Vergini ödeyeceksin, açmazsan bedelini ödeyeceksin. Bu noktadaki çalışmalarımızı TBMM'nin açılmasıyla birlikte farklı istikamette yürütmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu çalışmalara hiç şaşırmıyoruz ama bunların da bir bedeli olsun istiyoruz.

Yangınlarla mücadele Türkiye'ye edilen yardımlar

Başta Rusya, Azerbaycan, İran, AB'den İspanya bize destek verdiler. Süreç içerisinde onlarca ülkeden destek geldi. Ukrayna, sağ olsun desteğini verdi. Üç uçak ve dört helikopter gönderdiler. Toplam 64 helikopter görev yapmış oldu. İşimizi ciddi manada kolaylaştırdı. Yangın sürecinde, onlarca ülke ve kuruluştan geçmiş olsun mesajı aldık. Ben de şahsım ve milletim adına bu ülkelere selam ve saygılarımı gönderiyorum.

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"Sanatçılar Girişimi" isimli oluşumun "Kaygılıyız" açıklaması

Bir kulağımdan girip diğerinden çıkıyor. Onların meslekleri sanat. Hangi sanatsa sanatlarını icra etsinler. Başarılarına göre onlara saygı duyalım. Erken seçimmiş, başkanlık sistemiymiş. Bırakın bunlar bizim işimiz. Ömrümüzü buna vermişiz, siz anlamazsınız. Piyano, keman, sazını çal dinleyelim. Bu işlere burnunu sokma.

Ekşi Sözlük'teki "halk ayaklansın" naraları

Hiçbir dijital mecra, hukuktan azade değildir. Onlar da bedelini ödeyecektir. Takma isimlerin arkasına saklanarak, kişilere hakaret edilmesine, milli ve manevi değerlere küfür edilmesine ayaklanma çağrılarına müsaade etmeyiz. Bu platformda, yalan haber, ırkçılık, terör çağrılarının yatağı olmuş vaziyette. İtibara suikastı ne ararsan bunlarda var. Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar. Adı üstünde Ekşi Sözlük, bayağı ekşi.

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Türkiye'nin göçmen politikası

Biz en önemli adımı Suriye'de attık. 4 milyona yakın göçmen geldi. Biz kapılarımızı açtığımız gibi, meslek sahibi sanat sahibi Suriyeli de bizim vatandaşımız oldu.

Afganistan durumu biraz daha farklı. Bizim İran, Irak kapılarında duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Yükselen duvarlar düzensiz göçün ülkemize girmesini engellemek için. Çalışmalar devam ediyor. Çok da kalmadı, sınırlarımız bu duvarlarla örülüyor.

Afgan halkının içine düştüğü durum çok sıkıntılı. Taliban'la yaşadıkları süreç çok sıkıntılı. Bu konuda da biz bazı çalışmalar yapıyoruz. Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar ilgili kurumlarımız çalışıyor. Benim bile Taliban'ın yetkili ismini kabul etme durumum olabilir. Bizim bu tür şeylerde üst düzeyde kontrol altına alamazsak, bu defa Afganistan'daki barışı sulhu sağlamamız mümkün olmaz.

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