Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle son günlerde yaşadığımız bu orman yangınlarında ve sellerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Valilerimizin hasar tespiti konusunda seri davranmalarını istedik. Ödemeler başladı. Bir yıl içerisinde de Rize ve Artvin'de konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz.

Sekizinci gün bütün şiddetiyle devam ediyor. Bu şehirlerdeki yangının devam edişi, otellerde kalanların tahliye edilmesi çalışmalarımız oldu. Burada TSK, Kıyı Emniyeti hepsi devreye girdi. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de büyük bir artış yaşandı. Burada siyasete yer olmamalı. Düşünün ki, sekiz gün içinde 187 yangın çıktı. Bu yangınların şu anda 15'i devam ediyor. Bir kısmı kontrol altında. Örneğin, ülkemizin önemli iş adamlarından birkaçının sahip olduğu termik santral var. Adeta yanma tehdidiyle karşı karşıya. Gün boyu söndürme çalışmaları yapıldı. Az önce kendileriyle görüştüm. Aşırı bir rüzgar var. Kozalaklarla beraber rüzgar, tehdidini genişletiyor. Biz sadece bunlarla savaşmıyoruz. Bakıyoruz ki bu ülkede muhalefet ayrı türlü bir sizinle mücadelenin içerisinde. Burada niye uçak yok, helikopter yok gibi bir yalan terörü estiriyorlar. Burada 16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 51 helikopter var. 9 İHA var, bunlar devrede çalışıyor. 850 arazöz de var. Fakat buradan bir şeyi açıklamak istiyorum. Devlet olarak bizim görevimiz, birinci derecede tarım, orman, hayvancılık konusunda bu ormanların korunması. Yangın vs. olduğu zaman sorumluluk belediyenin itfaiye müdürlüğündedir. Antalya'da ve Muğla'da büyükşehir belediyeleri birinci derecede sorumlusudur.

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Açsınlar yerel yönetim yasasını iyice incelesinler. Şu an ne yapıyorlar? Biz devlet olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Sekiz şehidimiz var orman teşkilatımızdan. Hiçbir yerden kaçmadık. Gerçeklikse gerçeği söyledik.

ABD, Rusya, Kanada yanıyor her taraf yanıyor. Kimse kalkıp da Rusya neden yanıyor demiyor. Diyemez. Putin ile görüştüm. O halde iken bize 3 uçak, 4 helikopter gönderdi. Bu bir dayanışmadır.

Bakan Varank'a talimatı verdim. Zarar görenlerin traktörlerini hemen teslim edeceksin dedim. Lafla iş yürümüyor.

Biz birçok deprem olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Bingöl, Simav depremleri sonrası yıkılan yerleri sıfırladık. Yepyeni binalar konutlar yaparak sahiplerine verdik. Vatandaşlarımızı hiçbir zaman sahipsiz bırakmadık. Depremden sele, orman yangınlarından maden kazalarına kadar birçok olayı tecrübe ettik. Olayları hızlı şekilde yürütebiliyoruz. Sahada yangın söndürme faaliyetleri sürerken, birimlerimiz hasar tespiti yapıyor. Vatandaşlarımızı bunu görecek ki rahatlayacak. Evini bul, kiranı biz ödeyeceğiz diyoruz. 50 bin liralık da destek veriyoruz. Muhalefet konuşuyor da belediyelerinin böyle bir derdi var mı. Böyle bir şey yapıyor mu? Evin içini donatacaksınız talimatı verdim. Vatandaş evinin içinin donandığını görmesi bile "Benim yandı gitti ama devlet benim yanımda yer aldı. Eskiyi aratmayacak" diyor.

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Muhalefete sert sözler: Türkiye'de muhalefet terörü esiyor

Bizim bir talihsizliğimiz var. Türk siyaseti muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye'de muhalefetin terörü esiyor. ABD, Rusya, Kanada'da bu kadar yer yanınca böyle şeyler olmaz. Onlar bize de ne düşer diyerek iktidarın yerinde alır. Bizde bu yok, tam aksi. Elimizden geleni hiç ardına koymadan yapmaya devam edeceğiz.

Bugün YAŞ toplantımız vardı. Üye olan iki bakanımıza siz gelmeyin dedim. Yarın MGK var. Siz gelmeyin bölgede çalışmaya devam edin dedim. 8 gündür tamamen bölgedeler, orada yattılar orada kalktılar.

Bu yerler yanıyorsa bizim de ciğerimiz yanıyor. ABD, Yunanistan ne yapmış bunu artık ben bilmeyeceksem kim bilecek? 19 yılda belli bir tecrübe edindik. Bizden öncelilerin de tecrübeleri var. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok.

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Orman yangınları şu an koronavirüs salgını gibi uluslararası tehdittir. Hatta bir terör tehdididir. Yalan terörü Türkiye'de var mı? Var. Kim yapıyor bu işi? Muhalefet yapıyor. Algı operasyonu diyorlar, aslında bu yalan terörüdür. Dürüst ol be, adam sansınlar. Böyle bir şey yok.

Biz hemen tedbirlerimizi aldık, bu canlıların defnini yaparak, sahiplerine ödemelerini yapacağız. Vatandaşlarımızın, Yörük kardeşlerimin geçim kaynağı o. Olmadığı zaman peynirini nereden yapacak? Bunun için de onlara dedik ki, "Hiç üzülmeyeceksiniz. Kısa zaman içerisinde bu hayvanlarınıza kavuşacaksınız."

"Yanan yerler imara açılacak" iddiası

Bay Kemal'e benim bir cümlelik cevabım var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'na vermiş olduğum böyle bir yetki yok. Dürüstse bunu ispat etmesi lazım.

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Ormanlar yansın, biz beton yığını binalar inşa edelim... Haşa... Ben betona nasıl olur da sahip çıkarım. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunlar ispatı gerektiren şeyler. Buradaki belediyeler CHP'li belediyeler. Buralarda imar planlamalarını yaparken buralara inşaat yapılırsa sorumlusu o belediyelerdir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde birçok yeri yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Bay Kemal bu yıkılan yerlerden, kaçak yapılardan haberin yok mu?

Bunlar diyorlar maki. Ne olursa olsun buralarda yapılaşmaya müsaade etmedik.

19 yıl içerisinde ey CHP, bizim diktiğimiz fidan değil 5 milyon 400 bin ağaç. Hala da dikmeye devam ediyoruz. Yanan yerler kel mi kalacak? Hemen anında ağaçlandıracağız. Belirli bir süre dolmadan dikim yapamıyorsunuz. Ben ağaç dikimini teşvik ediyorum. Neden? Bir an önce görülmeye değer hale gelsin. Şu belayı def ettikten sonra atacağımız adımlar ağaçlandırma üzerine olacak.

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Orman yangınlarında terör örgütü izi

Önce gözaltına alınanlar, tutuklananlar oldu. Tutuklananlar arasında ailesi PKK ile iltisaklı olanları tespit ettik. Geçen sene Hatay'daki orman yangınında açık ve net yaşadık. Bu yıl yaşamadık dememizin anlamı yok. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Böyle bir şey var mı yok mu, polis ve istihbarat teşkilatı incelemesini yapıyor. Ciğerimizi yakanların tabi ki ciğerini yakacağız. Canlılar yandı, bunu biz bir yere mi atacağız? Bütün bal, arı kovanlarımız yandı gitti. Bunları görmeyecek miyiz? Ortada bir cinayet var. O ormanlar bu arıların en çok üretim yaptığı ormanlar. Marmaris bu konuda meşhurdur.

Terör örgütünün tüm değerlerimize olduğu gibi alçakça saldırı planları gibi takip ediyoruz. PKK yöneticilerinin talimatı üzerine artan hadiseler neredeyse 3 katı zarar görmemize yol açtı.

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Yangınlarla mücadelede kullanılan helikopter ve uçaklar

Muhalefet, "Bir helikopter, uçak gördüysem namerdim" diyor. Hiç şüphen olmasın. Öylesin zaten. Sen konuşurken arkandan uçak, helikopter geçiyor. Sadece gece saatlerinde uçak ve helikopterler çalışamıyor. Uçakların öyle bir özelliği var ki, geliyor azami 10 saniyede depoyu dolduruyor. Nereye dökecekse döküyor ve tekrar depoyu doldurup geliyorlar. Bunlar amfibik uçaklardır. Bir de tanker uçaklar var. Ama onlar havalimanına gidiyor depoyu doldurmak için. Bunların hepsi bir çalışma içerisinde. Helikopterler içerisinde farklı helikopterler var. Yangın göletleri olarak hazırladığımız göllerden suları alıyor. Uçağın alması mümkün değil. Hatay geçen yıl böyle olmadı, daha kısa sürede yangını söndürdük. Biz sekizinci gündeyiz, ABD'de iki ay süren yangınlar var.

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Arkadaşlarım alevler neredeyse santrale girmek üzere dediler. Birisi 400 diğeri 600 megavat enerji üretip bölgenin ihtiyacını karşılıyor. Muhalefet farklı arayışlar içerisinde.

THK'ya bunlar talip olmuşlar. THK 1985 yılından itibaren orman idaresine bedeli karşılığında hizmet vermiş. Orman idaresiyle yapılan sözleşmelere göre, bu uçaklar kullanılıyor. Kurum 2014-2018 arasında değerlendirmesini yaparsak, mesela üç uçak var "pert" olmuş vaziyette.

Uçakların durumu iş görür olmaktan çıkmış vaziyette. Bu yıl helikopterle yangın söndürme ihalesine katılır inşallah. Ancak daha uygun bir fiyat teklif eden şirket aldı. Biz bu sene çok daha farklı bir adım atarak, Ruslardan üç tane uçak kiraladık. Şu anda bu uçaklarla hizmeti sürdürüyoruz. Bu sayıyı daha da artırma durumumuz olacak. Çok amaçlı uçaklardan da alma durumumuz olabilir.

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