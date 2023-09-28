Çatıda mahsur kaldılar: Arnavutköy'de su basan atölyede mahsur kalan işçiler için çalışma başlatıldı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden yağış, bazı bölgelerde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle caddeler yine göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Valisi Davut Gül, "İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" uyarısını yaptı.