Çatıda mahsur kaldılar: Arnavutköy'de su basan atölyede mahsur kalan işçiler için çalışma başlatıldı

İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası Arnavutköy'de işyerinin çatısına çıkan işçiler mahsur kaldı.
Arnavutköy'deki Domuz Deresi, kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle taştı. Derenin taşması sonucu Hacımaşlı köyü mevkisinde bulunan, mobilya ve mermer imalatı yapılan bir atölyeyi su bastı.
Derenin taşmasıyla atölyenin önünde biriken suyun fazla olması sebebiyle itfaiye ekipleri alana yaklaşamadı. Ekipler, kurtarma botu yardımıyla işçilere ulaşmaya çalışıyor.
Öte yandan, derenin taşması sonucu bölgedeki bazı evleri ve seraları da su bastı.