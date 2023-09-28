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İstanbul Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı: Riskli yerlerden uzak durun

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden yağış, bazı bölgelerde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle caddeler yine göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Valisi Davut Gül, "İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" uyarısını yaptı.

16:36 . 28/09/2023 Perşembe
AA
İstanbul'da yollar göle döndü: Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da yollar göle döndü: Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.


Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.


İstanbul Valiliği: Riskli yerleri boşaltın

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kuvvetli yağışın sabaha kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini belirterek,
"Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız"
çağrısında bulundu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız"
ifadelerini kullandı.


Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.


AFAD vatandaşlara SMS gönderdi

AFAD'ın, vatandaşların telefonlarına gönderdiği kısa mesajda da
"Meteorolojiye göre, İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır"
uyarısında bulunuldu.

Özellikle Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Yollar göle dönerken, rögar kapaklarından suların fışkırdığı görüldü.



Büyükçekmece'de caddeler suyla kaplandı

Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.


Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için vatandaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.


Araçlar suya gömüldü

Kuvvetli yağış Başakşehir ve Küçükçekmece’de su baskınlarına neden oldu. Yağmur suları nedeniyle araçlar sulara gömüldü.






#İstanbul Valiliği
#sağanak
#yağış
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