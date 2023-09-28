İstanbul Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı: Riskli yerlerden uzak durun

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı. Bazı yerlere yağmurla karışık dolu yağdı. Vatandaşlar ise araçlarını dolunun vereceği zararı önlemek için bir takım tedbirler aldı. Peki Araba doludan nasıl korunur? Araçları doludan korumak için nasıl önlemler alınmalı?