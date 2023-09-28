İstanbul Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı: Riskli yerlerden uzak durun

İstanbul'da yollar göle döndü: Vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.
Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.
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Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.
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Özellikle Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Yollar göle dönerken, rögar kapaklarından suların fışkırdığı görüldü.
Büyükçekmece'de caddeler suyla kaplandı
Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.
Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için vatandaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.
Araçlar suya gömüldü
Kuvvetli yağış Başakşehir ve Küçükçekmece’de su baskınlarına neden oldu. Yağmur suları nedeniyle araçlar sulara gömüldü.