Çavuşoğlu: S-400'lerde hiçbir şekilde geri adım atmayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını belirtti.
Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını belirtti.
Ayrıntılar geliyor...
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