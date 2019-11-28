Gündem Çavuşoğlundan Macrona sert yanıt Terör örgütünün hamisi zaten
POLİTİKA

Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert yanıt: O hayal kırıklığıyla ne dediğini bilmiyor

Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert yanıt: Terör örgütünün hamisi zaten

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına cevap vererek, "Ne dediğini bilmeyen bir görüntü var Paris’te maalesef, kendi Dışişleri Bakanına özellikle DEAŞ’e karşı koalisyon toplantısında, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gerekli şeyleri söyledik. Neticede biz burada terör örgüne karşı mücadele ediyoruz. Terör örgütünün hamisi zaten, 'benim müttefikim terör örgütü' diyorsa ona da verecek cevabımız var" dedi.

Haber Merkezi İHA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye aleyhine NATO çerçevesinde yaptığı açıklamaya karşı, “Avrupa’da bir boşluk var 'lider ben olayım' diye çabalıyor liderlik doğaldır. Bu liderlik vasfı ile olur ve doğal hareketlerle ve politikalarla olur. Yapay, suni, boyunu aşan söylemlerle eylemlerle olmaz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK’nın savunuculuğunu üstlenen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrasında NATO’lu müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiği şeklindeki sözleri sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Macron'dan NATO'da kriz çıkaracak sözler: Türkiye dayanışma bekleyemez

Bakan Çavuşoğlu, "Ne dediğini bilmeyen bir görüntü var Paris’te maalesef, kendi Dışişleri Bakanına özellikle DEAŞ’e karşı koalisyon toplantısında, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gerekli şeyleri söyledik. Neticede biz burada terör örgüne karşı mücadele ediyoruz. Terör örgütünün hamisi zaten, 'benim müttefikim terör örgütü' diyorsa ona da verecek cevabımız var. Makron unutmasın Türkiye bir NATO müttefikidir. Müttefiklerin yanında da böyle açıklamalarla herkesi rahatsız etti. NATO üyeleri dahil Dışişleri Bakanları toplantısında Makron’un yaptığı bu açıklama eleştirildi. Merkel’in de açıklamasını gördünüz. Makron, bu tür yalpalamalarla Avrupa’nın lideri olamaz, Avrupa’da bir boşluk var lideri ben olayım diye çabalıyor, liderlik doğaldır. Liderlik vasfı ile olur ve doğal hareketlerle ve politikalarla olur. Yapay, suni, boyunu aşan söylemlerle eylemlerle olmaz” diye konuştu.
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