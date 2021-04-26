Çekmeköy’de yatırım ve sosyal hizmet bir arada

İstanbul’un en genç ilçelerinden Çekmeköy’de eğitimden sağlığa ve kentsel dönüşümden metroya kadar önemli yatırımlara imza atan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada ilçenin kalkınmasına katkı koyacak yatırımlara devam edeceklerini bunun yanı sıra pandemi gölgesinde geçen Ramazan’da sosyal hizmetlere ağırlık verdiklerini söyledi.

Vatandaşa hizmet için başkanlık görevine talip olduğunu ve bu nedenle üç dönemdir her gün vatandaşla iç içe yaşadığına dikkat çeken Başkan Ahmet Poyraz, “Belediyede odamda oturduğum zaman çok azdır. Ben mesaimi Çekmeköy sokaklarında yapıyorum. Ev, okul, esnaf ziyaretleri ile sokağın nabzını tutuyoruz. Namazlarımı farklı camilerde kılıyorum, böylece hem cemaatle ve caminin olduğu sokağın sakinleri ile görüşme fırsatım oluyor. Yolda yürürken Başkana talebini, şikâyetini ileten vatandaşla, bir de bu talepler alınıp hemen çözüme ulaştırılınca, aramızda çok güçlü bir bağ oluştu. Sohbetlerimizde çoğu kez farklı partiliyim ama sırf senin için senin partine oy veriyorum diyen vatandaşların sayısı o kadar çok ki. Bu da beni mutlu ediyor, demek ki derdimizi, niyetimizi iyi bir şekilde anlatabilmişiz” dedi.

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Sosyal yardımlar için çok dua alıyoruz

İstihdam masası ile binlerce kişiyi iş sahibi yaparak evlerine ekmek götürmelerine vesile olduklarını ifade eden Poyraz, “Engellilerimizle yakından ilgilendiğimiz bir merkezimiz var. Eğitimleri, ulaşımları konusunda ailelerle yakın iletişim içindeyiz. Taziye çadırlarımızla vatandaşlarımızın acı günlerinde her daim yanlarındayız. Pandemi döneminde tableti olmadığı için uzaktan eğitime katılmayan çocuklarımızı Kaymakamlık vesilesiyle tespit ettik ve 2 bin 300 çocuğumuza eğitimlerine devam edebilmeleri için tablet hediye ettik. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sanata, bilime, spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızı takdir eden vatandaşlarımızın duaları bizlere yetiyor” diyerek sözlerini noktaladı.

ÇEKMEKÖY’DE RAMAZAN BAMBAŞKA

“Geçtiğimiz Ramazanlarda; sokak iftarları, sahur programları, sohbetler ve konferanslar, açık hava sinemaları, tiyatrolar, orta oyunları, çocuk etkinlikleri, teravih sonralarında cemaatimize limonata ikramı gibi birçok etkinliğe imza atıyorduk” diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz açıklamasına şöyle devam etti; “Kalabalık sofralar etrafından buluşup bereketi paylaşacağımız, yeniden kucaklaşıp sarılacağımız Ramazanlarda buluşuncaya kadar etkinliklerimize dijital ortamda devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap eden bir etkinlik programı yaptık. Pandemi tedbirleri kapsamında Çekmeköy Çocuk Ramazan Sokağı, Ailem Bilir Bilgi Yarışması, Ramazan Lezzetleri ve Ramazan Sohbetleri Programlarımız Çekmeköy Belediyesi Web TV ve sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla buluşturuyoruz.” Düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik kolisi yardımında bulunduklarını belirten Başkan Poyraz, “Bu yıl da Ramazan öncesinde üreticiden temin ettiğimiz yaklaşık 100 ton patatesi ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Bunun yanısıra 12 bin 500 ailemize de gıda kolisi yardımında bulunduk. Uzman arkadaşlarımız sosyal medyadan ve çağrı merkezimizden gelen talepler doğrultusunda sahada ihtiyaç sahiplerini tespit etmeye devam ediyor” diye konuştu.

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Yatırım üstüne yatırım

Okul öncesi için kreş sözü verdiğini, onun da ilkinin yapımına başladıklarını belirten Poyraz, “Merkez Mahalle’mizde engelli kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz okulumuzda çalışmalar tamamlandı. Çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Yine aynı şekilde Mimar Sinan Mahalle’mizde bir ilkokulda inşaat çalışmaları da devam ediyor. Göreve geldiğimizde ilçemizde devlet hastanesi yoktu. Çalışmalarımız neticesinde ilçemize bir devlet hastanesi kazandırdık. Göreve geldiğimizde 4 olan Aile Sağlığı Merkezi sayısını 20’ye çıkardık. 2 tanesinin de inşaat çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Fikir üretime dönecek

Anadolu Yakasında Yaratıcı Endüstrilerin Merkez Üssü’nü kurmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Ahmet Poyraz, “Avrupa Birliği ile hazırladığımız Creacenter projesinin çalışmalarını başlattık. Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya’nın da içinde yer aldığı ve bizim takım lideri olduğumuz bu proje hayata geçtiğinde Anadolu Yakası için önemli bir merkez kurmuş olacağız. Bu merkez bittiğinde; sanatçı, mimar, mühendis, tasarımcı gibi fikirlerini üretime dönüştüren girişimcilerimiz için ofis imkanı sunacağız. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi iş birliği ile Teknopark’ın yapım çalışmaları da başladı. Hizmete girdiğinde teknoloji geliştiren şirketlere, araştırmacılara, akademisyenlere modern altyapı ve üstyapı imkanları sunacak Ar-Ge ve kuluçka merkezleri bulunacak” şeklinde konuştu.

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EVDE BAKIM VE TEMİZLİK

Salgın döneminde evlerinden rahatça çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yürüttüklerine de değinen Poyraz, “Birkaç yıldır yürüttüğümüz bu çalışma, Koronavirüs salgını ile evlerinde kalmak zorunda olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız için daha da önemli hale geldi. Ekiplerimiz, büyüklerimizin hem ev temizliği ihtiyacını karşılıyor, hem sağlık durumlarını kontrol ediyor hem de başka ihtiyaçları varsa karışlıyor. Kimsesi olmayan, yaşlı, engelli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edip saç sakal tıraşı, genel bakımlarını ve evlerinde temizlik çalışmalarını büyük bir özenle gerçekleştiriyoruz şeklinde konuştu.

Yemekler kapıda teslim

Yıl boyu ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemeklerini evlerine kadar götürdüklerine değinen Başkan Poyraz, “Ramazan’da sıcak yemek hizmeti vererek, ilçede tek başına yaşayan, yaşlı, engelli veya çeşitli nedenlerle yemek yapamayan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesini amaçlıyoruz. Ekiplerimiz yıl içinde de bu hizmetimizi titizlikle gerçekleştiriyor. Hafta sonları ve resmi tatillerde de hizmete devam eden arkadaşlarımız, yemek çeşitlerini vatandaşların sağlık durumlarına ve taleplerine göre belirliyor. Yine bu hizmetimizi Koronavirüse yakalanan evde karantina süreci geçiren vatandaşlarımız içinde sağlıyoruz” dedi.

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Gençler spora teşvik ediliyor

İlk iki dönemde olduğu gibi bu dönemde de çok sayıda yatırımı aynı anda yürüttüklerini dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Yeni yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları üretiyoruz. Çamlık Mahallemizde Tel Boyu dediğimiz bölgede bulunan yeşil alanı dinlenme ve spor alanı haline getirip Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Parkı ile birleştirdik.

Alemdağ Yüzme Havuzlu Spor Kompleksi ve Ömerli Mahallerimizde spor kompleksi için Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan söz almıştık. Alemdağ Yüzme Havuzlu Spor Kompleksi yapım çalışmalarında sona gelindi. Ömerli Spor Kompleksi için de yapım çalışmalarımıza başladık.Üstyapı yatırımlarımızı artırırken bir yandan da yaz ve kış spor okulları, spor turnuvaları sağlıklı bir hayat için spor yapmaya teşvik ediyoruz” diye konuştu.

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BELEDİYE GENÇLERİN ÜZERİNE TİTRİYOR

Geçtiğimiz yıl 10 okulun bahçesine basketbol sahası yaptıklarını ve bu yıl da bu sayıyı ikiye katlayarak 20 yeni basket sahası inşa edeceklerine dikkat çeken Başkan Poyraz sözlerini şöyle sürdürdü;

“Yeni Kültür, Sanat ve Girişimcilik Merkezleri yapıyoruz. Hamidiye ve Sırapınar Kültür Merkezleri’nin yapımı tamamlanmıştı, bu merkezlerimizin faal olarak kullanılabilmesi için ÇEKİM kursları ve kültür sanat programları hazırlıyoruz. Yine bu merkezlerde DENES kuşlarımızda binlerce öğrencimize eğitim veriyoruz. Geçtiğimiz yıl dört mahallemizde kitap kafe ve gençlik evlerini hayata geçirdik. Projenin devamı olarak bu yıl 10 mahallemize daha bu merkezlerimizden kazandırıyoruz. Hamidiye Kültür Merkezimizi yeniledikten sonra daha verimli bir kompleks haline dönüştürdük. Tesisin içerisinde eğitim sınıfları ve kütüphanenin yanı sıra Aile ve Kadın Danışma Merkezimiz de bulunuyor. Bu merkezde aile bireylerimiz uzman psikologlarımızdan danışmanlık hizmeti alıyorlar.”