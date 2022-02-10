Gündem Cemal Enginyurt Alparslan Türkeş yaşasaydı Millet İttifakının yanında olurdu
POLİTİKA

Cemal Enginyurt: Alparslan Türkeş yaşasaydı Millet İttifakı'nın yanında olurdu

MHP'den ihraç edilen ve ardından Demokrat Parti'ye (DP) geçen Milletvekili Cemal Enginyurt, TVNET canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cemal Enginyurt, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in yaşasaydı Millet İttifakı'nın yanında olacağını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cemal Enginyurt: Alparslan Türkeş yaşasaydı Millet İttifakının yanında olurdu
Cemal Enginyurt

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Demokrat Parti (DP) Milletvekili Cemal Enginyurt oldu. Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Enginyurt önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKEŞ MİLLET İTTİFAKI'NI DESTEKLERDİ"

  • Kendisine yöneltilen "Alparslan Türkeş yaşasaydı hangi ittifakı desteklerdi?" sorusuna Enginyurt, "Millet İttifakı'nın yanında olurdu" cevabını verdi.

Buna karşılık olarak Karagöz, Enginyurt'a önceden kullandığı şu ifadeleri hatırlattı:

"Aksini söylüyorsunuz. 'Yiyici partiler var sırf Erdoğan'ı yıkmak için CHP ile bir oldular. Türkeş yaşasaydı, 'Kocam bir kilo domuzu bir saat yedi' diyen Allah'sız ile ittifak yapmaz, Recep Tayyip Erdoğan'la ittifak yapardı. Türkeş, PKK'lı köpeklerin cenazesine giden CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Gamze İlgezdi ile değil, Recep Tayyip Erdoğan'la ittifak yapardı' diyorsunuz."

MHP'den ihraç edilen DP'li vekil Cemal Enginyurt: Milliyetçilerin yeri MHP'dir
GÜNDEM
MHP'den ihraç edilen DP'li vekil Cemal Enginyurt: Milliyetçilerin yeri MHP'dir

"KAVGAMIZI ERTELEDİK"

Bu sözlerin ardından Cemal Enginyurt şöyle dedi:

  • "Bu sözlerin hepsi şu an benim sosyal medya hesaplarımda duruyor. Böyle bir omurgasızlığım yok. O zamanki inancımla dedim ki bu ittifakı destekliyorum, liderim sayın Devlet Bahçeli böyle uygun gördü. 15 Temmuz, Pensilvanya'daki sümüklü bir alçağın bu ülkeye yaptığı en yük ihanetti. 'Mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün 'vatan mevzu bahisse gerisi teferruattır.' Anlayışından hareketle kavgamızı erteledik' dedik. Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi dünkü söylediğimiz bütün sözlerin arkasında olarak, hiçbirini silmeyerek, tamamını da 'biz söyledik' diyerek bugün Cumhur İttifakı ile birlikteyiz dedik. bu şekilde mücadele verdik."

Cemal Enginyurt: Alparslan Türkeş yaşasaydı Millet İttifakı'nın yanında olurdu
OYNAT 01:40
Cemal Enginyurt: Alparslan Türkeş yaşasaydı Millet İttifakı'nın yanında olurdu
MHP'den ihraç edilen ve ardından Demokrat Parti'ye (DP) geçen Milletvekili Cemal Enginyurt, TVNET canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cemal Enginyurt, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in yaşasaydı Millet İttifakı'nın yanında olacağını söyledi.

MHP'den ihraç edilen DP'li vekil Cemal Enginyurt: Milliyetçilerin yeri MHP'dir
OYNAT 02:12
MHP'den ihraç edilen DP'li vekil Cemal Enginyurt: Milliyetçilerin yeri MHP'dir
MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye (DP) katılan Milletvekili Cemal Enginyurt, TVNET canlı yayınında, geçmiş yıllarda yaptığı 'Her ülkücü MHP'lidir. MHP dışında hiçbir ülkücü tanımı kabul etmiyorum.' sözlerine ilişkin konuştu. Sözlerinin bir çelişki oluşturmadığını savunan Enginyurt, 'Ülkücülerin yeri MHP'dir. Ülkücülerin olması gereken yer MHP'dir.' diye konuştu.
Trabzonspor yeni transferiyle turladı

Trabzonspor yeni transferiyle turladı

​Bordo mavililer, Denizlispor'u yenerek çeyrek finale yükseldi.
Türk ekip beyaz kıtaya ayak bastı

Türk ekip beyaz kıtaya ayak bastı

​Bir yıldır hazırlanılan çalışmalara başlanacak.
Cemal Enginyurt: Alparslan Türkeş yaşasaydı Millet İttifakının yanında olurdu

Ayşenur Arslan'ın skandal açıklamalarına inceleme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.