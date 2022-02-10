Cemal Enginyurt: Alparslan Türkeş yaşasaydı Millet İttifakı'nın yanında olurdu

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Demokrat Parti (DP) Milletvekili Cemal Enginyurt oldu. Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Enginyurt önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKEŞ MİLLET İTTİFAKI'NI DESTEKLERDİ"

Kendisine yöneltilen "Alparslan Türkeş yaşasaydı hangi ittifakı desteklerdi?" sorusuna Enginyurt, "Millet İttifakı'nın yanında olurdu" cevabını verdi.

Buna karşılık olarak Karagöz, Enginyurt'a önceden kullandığı şu ifadeleri hatırlattı:

"Aksini söylüyorsunuz. 'Yiyici partiler var sırf Erdoğan'ı yıkmak için CHP ile bir oldular. Türkeş yaşasaydı, 'Kocam bir kilo domuzu bir saat yedi' diyen Allah'sız ile ittifak yapmaz, Recep Tayyip Erdoğan'la ittifak yapardı. Türkeş, PKK'lı köpeklerin cenazesine giden CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Gamze İlgezdi ile değil, Recep Tayyip Erdoğan'la ittifak yapardı' diyorsunuz."

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"KAVGAMIZI ERTELEDİK"

Bu sözlerin ardından Cemal Enginyurt şöyle dedi:

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"Bu sözlerin hepsi şu an benim sosyal medya hesaplarımda duruyor. Böyle bir omurgasızlığım yok. O zamanki inancımla dedim ki bu ittifakı destekliyorum, liderim sayın Devlet Bahçeli böyle uygun gördü. 15 Temmuz, Pensilvanya'daki sümüklü bir alçağın bu ülkeye yaptığı en yük ihanetti. 'Mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün 'vatan mevzu bahisse gerisi teferruattır.' Anlayışından hareketle kavgamızı erteledik' dedik. Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi dünkü söylediğimiz bütün sözlerin arkasında olarak, hiçbirini silmeyerek, tamamını da 'biz söyledik' diyerek bugün Cumhur İttifakı ile birlikteyiz dedik. bu şekilde mücadele verdik."