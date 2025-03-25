Cezaevinden firar etmişti: Saklandığı villada yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 ay önce hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra dönmeyip firar eden ve hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından müebbet ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdullah Çokkaynar'ın bulunması için çalışma başlattı.