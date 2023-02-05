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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleşen 'Aday olma' eylemleri CHP'de tepkiyle karşılandı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in 'Sabrımızı taşırmasınlar' çıkışından sonra bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Salıcı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanlara 'troll' dedi.

10:15 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı

CHP Genel Merkezi'ne "Ben Kemal. Geliyorum" afişinin asılmasının ardından bazı vatandaşlar, genel merkez başta olmak üzere çok sayıda yerde "Kılıçdaroğlu aday olmasın" yazılı dövizler açtı.

KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK GERÇEKLEŞEN EYLEMLERE TEPKİ

Geçtiğimiz gün ise Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı konuşma sırasında, salonda "Aday olma" diye bağıran genç çevredekilerin sert müdahalesine maruz kaldı.

Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleşen 'Aday olma' eylemleri CHP'de tepkiyle karşılandı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanlara tepki gösterip isim vermeden
"Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez"
ifadelerini kullanmıştı.

"TROLL SALDIRILARIYLA BİZİ DURDURAMAZSINIZ"

Killik'in ardından bir sert açıklama da CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanlara 'troll' diyen Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece oynanan oyunu gördük. Sosyal medya yalanlarıyla, troll saldırılarıyla bizi durduramazsınız, susturamazsınız! Parti emekçilerimiz ve tüm örgütümüz olup bitenin farkında."




#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Oğuz Kaan Salıcı
1 saat önce
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi
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