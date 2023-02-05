CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı
CHP Genel Merkezi'ne "Ben Kemal. Geliyorum" afişinin asılmasının ardından bazı vatandaşlar, genel merkez başta olmak üzere çok sayıda yerde "Kılıçdaroğlu aday olmasın" yazılı dövizler açtı.
Geçtiğimiz gün ise Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı konuşma sırasında, salonda "Aday olma" diye bağıran genç çevredekilerin sert müdahalesine maruz kaldı.
Killik'in ardından bir sert açıklama da CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanlara 'troll' diyen Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: