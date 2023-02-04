CHP programında skandal müdahale: Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında 'Aday olma' diye bağıran genç yaka paça itildi

Seçim tarihinin belli olmasıyla Altılı Masa’da aday gerilimine yeni isimler ekleniyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Çıray, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemesiyle ilgili tartışmalara sosyal medyadan dahil oldu. Çıray, "Kendi Genel Başkanı aday olmayan, hiçbir pazarlık yapmayan 'Bunun son seçimimiz olmaması için kazanacak aday şart' diyen İYİ Parti hakkında kuşku oluşturanlara yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.