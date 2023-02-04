CHP programında skandal müdahale: Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında 'Aday olma' diye bağıran genç yaka paça itildi

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CHP programında 'Aday olma' diye bağıran gence sert müdahale.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı konuşma sırasında "Aday olma" diye bağıran genç çevredekilerin sert müdahalesine maruz kaldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesince "Şişli Sofrası" başlığıyla hayata geçirilen sosyal yardım programının Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'nun konuşması esnasında, salonda bulunan bir genç 'Aday olma' diye bağırdı. Bağıran genç çevredekilerin sert müdahalesine maruz kaldı. Videoda, gencin yaka paça tutularak kenara itildiği ve ağzının kapatılarak susturulmaya çalışıldığı gözlemleniyor.