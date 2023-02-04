|
Gündem

İYİ Parti ile CHP arasındaki adaylık gerilimi tırmanıyor: Kuşku oluşturanlara yazıklar olsun

Seçim tarihinin belli olmasıyla Altılı Masa’da aday gerilimine yeni isimler ekleniyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Çıray, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemesiyle ilgili tartışmalara sosyal medyadan dahil oldu. Çıray, "Kendi Genel Başkanı aday olmayan, hiçbir pazarlık yapmayan 'Bunun son seçimimiz olmaması için kazanacak aday şart' diyen İYİ Parti hakkında kuşku oluşturanlara yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

16:24 . 4/02/2023 Cumartesi
Diğer
Aytun Çıray-Kemal Kılıçdaroğlu

Aytun Çıray-Kemal Kılıçdaroğlu

Genel Seçimleri öncesi Altılı Masa cephesinde aday tartışmaları büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında adayın ne zaman açıklanacağıyla ilgili soruya, "13 Şubat'ta Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacağız. Altılı masa liderleri adayı belirleyecek." demişti.


Kılıçdaroğlu başka bir canlı yayında ise adaylığı ile ilgili soruya,
"İsmim üzerinde mutabakat olursa, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şey"
dedi.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri sonrası ardı ardına tepki açıklamaları geldi.


İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray

"İYİ PARTİ HAKKINDA KUŞKU OLUŞTURANLARA YAZIKLAR OLSUN"

Son olarak İyi Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray Twitter hesabından tartışmaya dahil oldu. Çıray Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin,
“Kendi Genel Başkanı aday olmayan. Hiçbir pazarlık yapmayan. ‘Bunun son seçimimiz olmaması için kazanacak aday şart’ diyen İYİ Parti hakkında kuşku oluşturanlara yazıklar olsun. İYİ Parti olmasaydı Cumhur İttifakı 65 milletvekili fazla çıkaracak, anayasa bitecek, büyükşehir belediyeleri kazanılamayacaktı. Nokta!”
ifadelerini kullandı.

Adaylık tartışması İYİ Parti ve CHP’li çok sayıda üye ve yönetici arasında yaşanıyor. Aytun Çıray, Ümit Özlale, Cihan Paçacı, Yiğit Karakış ve İbrahim Özkan ilk tepki gösteren isimlerdendi.

İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, “14 Mayıs 2023 seçimlerini İstanbul ve Ankara Belediye seçimlerindeki akıl ve strateji kazanabilir. Aksi halde Ak Parti ve MHP’nin kararsız seçmeni büyük oranda kendi partilerine dönüyor. İYİ Parti büyük oranda seçmen kitlesini bu iki partiden sağlıyor.”
dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale

"KEMAL BEY'İN ONAY MAKAMI DEĞİLİZ"

İYİ Partili Ümit Özlale de
“Gerçekten CHP masayı Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz.”
açıklamasında bulunmuştu.

AYTUN ÇIRAY: YENİ BİR KRİZ ÇIKABİLİR

Geçtiğimiz gün aday belirleme gündemiyle toplanan Altılı masanın toplantısı sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına “Sokaktan itiraz var” diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, görevinden istifa etmişti. Paçacı’nın istifasını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in istediği öğrenildi.

Halk TV'de Paçacı'nın istifasına ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, yeni bir krizin çıkabileceğini söylemişti.

Çıray, "Aday açıklanmış olsaydı böyle bir kriz yaşanmazdı' yorumuna katılır mısınız?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bir ay sonra yeni bir krizin olmayacağını, aday açıklandıktan sonra olmamasını temenni ediyorum ama hangi niyetle olursa yine benzeri bir krizin yaşanmayacağını kimse garanti edemez."



#İYİ Parti
#CHP
#Altılı masa
#aday
30 dakika önce
default-profile-img
İYİ Parti ile CHP arasındaki adaylık gerilimi tırmanıyor: Kuşku oluşturanlara yazıklar olsun
Yunan Türkolog: ABD 'dişi kurdu' iktidara getirecekti
İstanbul'da estetik faciası: O doktor benim kızımı resmen öldürdü
Sömestr tatilinden dönecek sürücülere kritik uyarı: Kazalardan korur mutlaka taktırın
Isak Vural Hammarby'a kiralandı
Ömer Erdoğan: Görevimi bırakıyorum
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.