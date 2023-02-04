İYİ Parti ile CHP arasındaki adaylık gerilimi tırmanıyor: Kuşku oluşturanlara yazıklar olsun

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Aytun Çıray-Kemal Kılıçdaroğlu
Genel Seçimleri öncesi Altılı Masa cephesinde aday tartışmaları büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında adayın ne zaman açıklanacağıyla ilgili soruya, "13 Şubat'ta Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacağız. Altılı masa liderleri adayı belirleyecek." demişti.
Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri sonrası ardı ardına tepki açıklamaları geldi.
Adaylık tartışması İYİ Parti ve CHP’li çok sayıda üye ve yönetici arasında yaşanıyor. Aytun Çıray, Ümit Özlale, Cihan Paçacı, Yiğit Karakış ve İbrahim Özkan ilk tepki gösteren isimlerdendi.
Geçtiğimiz gün aday belirleme gündemiyle toplanan Altılı masanın toplantısı sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına “Sokaktan itiraz var” diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, görevinden istifa etmişti. Paçacı’nın istifasını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in istediği öğrenildi.
Halk TV'de Paçacı'nın istifasına ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, yeni bir krizin çıkabileceğini söylemişti.
Çıray, "Aday açıklanmış olsaydı böyle bir kriz yaşanmazdı' yorumuna katılır mısınız?" sorusuna şöyle cevap verdi: