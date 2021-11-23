CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici: Faiz aslında feyz almak demek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin geçtiğimiz hafta gerçekleşen grup toplantısında faiz ve enflasyon ile ilgili mesajlar verdi.
Erdoğan, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?" ifadelerini kullandı.
"FAİZ ASLINDA FEYZ ALMAK DEMEK"
Habertürk canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Erdoğan faizle ilgili dini bir literatür kullandı ilk kez. Hadislerde, ekonomiyle ilgili söylemlerin ayetlere göre hareket etmek demek. Dünyevi bir şey ona müracaat etmek doğru değil. Riba ise, daha çok tefecilerin kullandıkları şeye verilen isim." diye konuştu.
Faizin aslında feyz almak, çoğalmak demek olduğunu ifade eden Kesici, "Feyz vardır ya Arapça. Aynı kök. Feyz almak, artırmak filan." diye konuştu.
Kesici'nin sözleri sosyal medyada 'etimoloji' tepkileri üzerinden gündem oldu.
CHP'nin ekonomist vekili Kesici, partisinin "128 milyar dolar nerede?" provokasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada da, "Tüm detaylar Merkez Bankası’nın bilançosunda var. Okumayı bilenler girer görür" ifadesini kullanmış ve gündem olmuştu.