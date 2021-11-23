Gündem CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Faiz aslında feyz almak demek
POLİTİKA

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici: Faiz aslında feyz almak demek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası sonrası yaptığı açıklamada, "Bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?" ifadesini kullandı. Söz konusu gelişmeyi katıldığı canlı yayında değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Erdoğan'ın faizle ilgili ilk kez dini bir tabir kullandığını vurgulayarak, "Faiz aslında feyz almak demek, çoğalmak demek. Feyz vardır ya Arapça. Aynı kök. Feyz almak, artırmak filan." ifadelerini kullandı. Kesici'nin sözleri, sosyal medyada 'etimoloji' tepkileri üzerinden gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici: Faiz aslında feyz almak demek
CHP'li İlhan Kesici

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin geçtiğimiz hafta gerçekleşen grup toplantısında faiz ve enflasyon ile ilgili mesajlar verdi.

Erdoğan, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?" ifadelerini kullandı.

"FAİZ ASLINDA FEYZ ALMAK DEMEK"

Habertürk canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Erdoğan faizle ilgili dini bir literatür kullandı ilk kez. Hadislerde, ekonomiyle ilgili söylemlerin ayetlere göre hareket etmek demek. Dünyevi bir şey ona müracaat etmek doğru değil. Riba ise, daha çok tefecilerin kullandıkları şeye verilen isim." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici: Faiz aslında feyz almak demek
OYNAT 01:09
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici: Faiz aslında feyz almak demek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası sonrası yaptığı açıklamada, 'Bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?' ifadesini kullandı. Söz konusu gelişmeyi katıldığı canlı yayında değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Erdoğan'ın faizle ilgili ilk kez dini bir tabir kullandığını vurgulayarak, 'Faiz aslında feyz almak demek, çoğalmak demek. Feyz vardır ya Arapça. Aynı kök. Feyz almak, artırmak filan.' ifadelerini kullandı. Kesici'nin sözleri, sosyal medyada 'etimoloji' tepkileri üzerinden gündem oldu.

Faizin aslında feyz almak, çoğalmak demek olduğunu ifade eden Kesici, "Feyz vardır ya Arapça. Aynı kök. Feyz almak, artırmak filan." diye konuştu.

Kesici'nin sözleri sosyal medyada 'etimoloji' tepkileri üzerinden gündem oldu.

CHP'li İlhan Kesici partisinin asılsız iddialarını çürüttü: 128 milyar dolar kaybolmaz
GÜNDEM
CHP'li İlhan Kesici partisinin asılsız iddialarını çürüttü: 128 milyar dolar kaybolmaz

CHP'nin ekonomist vekili Kesici, partisinin "128 milyar dolar nerede?" provokasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada da, "Tüm detaylar Merkez Bankası’nın bilançosunda var. Okumayı bilenler girer görür" ifadesini kullanmış ve gündem olmuştu.

CHP’li İlhan Kesici’den 128 milyar dolar çıkışı: Bir şey söylersem bizim soruyu kırmış olurum
OYNAT 02:42
CHP’li İlhan Kesici’den 128 milyar dolar çıkışı: Bir şey söylersem bizim soruyu kırmış olurum
CHP İstanbul Milletvekili ve ekonomist İlhan Kesici Halk TV'de katıldığı programda CHP'nin “128 milyar dolar nerede' algısına ters düşecek açıklamalar yaptı. “128 milyar dolar kaybolmaz. Okumayı bilenler girer MB sitesine görür' diyen Kesici, “Nereye gider, nereden gelir. O bilgilerin üstüne bir tahminimiz var. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum' sözleri ile partisinin iddialarını da çürüttü.
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