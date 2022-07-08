CHP rüşvet soruşturması sonucunda görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a sahip çıktı

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan İzmir'in Menderes ilçesi CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile haksız kazanç elde ettiği ve kamuyu zarara uğrattığı ileri sürülen Aksaray'ın Yenikent Beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ı görevden uzaklaştırdı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında dosyaya atanan bilirkişi, 2018-2021 yılları, toplam 10 çöp toplama ve iş makinesi kiralama ihalesini incelerken 7 ihalede, 'ihaleye fesat karıştırma' suçunun oluştuğunu belirledi. Söz konusu ihalelerde, kamunun 9 milyon 934 bin lira zarara uğratıldığının altı çizildi. Bunun üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İHALELERDE USULSÜZLÜK VE RÜŞVET

Geçen pazartesi günü yapılan operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Aynı soruşturmanın devamında elde edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi. Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan 2 villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü de gözaltına alındı. Operasyonun 'ihalelerde usulsüzlük' ve 'rüşvet' olmak üzere 2 dalga halinde yapıldığı belirtildi.

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CHP İZMİR İL TEŞKİLATI MUSTAFA KAYALAR'A SAHİP ÇIKTI

Gelişmelerin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı'nın çağrısıyla CHP İzmir milletvekilleri, belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a destek vermek için bir araya geldi.

Toplanan CHP'liler "Menderes bizimdir, bizim kalacak", "Mustafa Kayalar yalnız değildir" sloganı atarken CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Menderesliler Mustafa Kayalar'a sahip çıkıyor. Haksızlığa, darbeye karşı sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Mustafa Kayalar'ı ve Menderes'i kimseye yedirmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.