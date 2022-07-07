Gündem İçişleri Bakanlığı CHPli Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayaları görevden uzaklaştırdı
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı görevden uzaklaştırdı

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile Belediyenin taşınmazlarını değeri altında satarak kamu zararı oluşturduğu ortaya çıkan Aksaray Yenikent Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı CHPli Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayaları görevden uzaklaştırdı
CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar.

CHP'li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler ile bilirkişiler tarafından hazırlanan raporların incelenmesi sonrasında Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde yapılan usulsüzlükler sonucunda 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da gözaltına alındığı operasyonda, Menderes İlçesi Özdere Mahallesi'nde bulunan yapıların imar mevzuatına ve kıyı kanununa açıkça aykırı yapıldığı, bu yapılara ilişkin Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis üyesi Ertan Güleç'in menfaat sağladığı tespit edildi. Bu kapsamda Belediye Başkanına yakınları üzerinden Bodrum İlçesinde villa verildiği, bazı firmalar ile Menderes Belediye Mustafa Kayalar'ın eşi Aslı Kayalar arasında para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis üyesi Ertan Güleç sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma kapsamında tanıkların, ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin karartılmaması için Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile Belediye Meclis üyesi Ertan Güleç'in soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için görevden uzaklaştırıldı.

Aksaray Yenikent Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak.
Aksaray Yenikent Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak.

YENİKENT BELDE BELEDİYE BAŞKANI DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Aksaray Yenikent Belde Belediyesinde beldenin ortak kullanımında olan ve belediyenin mülkiyetindeki taşınmazları başkalarına satarak haksız kazanç elde edilmesiyle ilgili Aksaray Yenikent Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak ve sorumlular hakkında soruşturma yapıldı. Belediyeye ait 11 taşınmazın satıldığı ve bu satışların piyasa değerinin altında yapılarak 767 bin 591 bin lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Ayrıca belediyenin araç garajında bulunan ve belediye ait olan petrol istasyonundaki yakıtın sürekli olarak Başkan Yumuşak'ın kendi özel araçlarına ve akrabası olan kişilere vererek kamu zararına sebebiyet verildiği ortaya çıktı. Bu kapsamda bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak, soruşturma ve kovuşturma sürecinde delillerin karartılmaması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest kaldı
GÜNDEM
Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Menderes Belediye Başkanı dahil 31 şüpheli adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
Menderes Belediye Başkanı dahil 31 şüpheli adliyeye sevk edildi

CHP'li Menderes Belediye Başkanı rüşvetten gözaltına alındı: Yakınları gazetecileri engellemeye çalıştı
OYNAT 00:23
CHP'li Menderes Belediye Başkanı rüşvetten gözaltına alındı: Yakınları gazetecileri engellemeye çalıştı
İzmir'in Menderes İlçe Belediyesi'nde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 32'ye ulaştı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 31 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Başkan Kayalar'ın yakınları görüntü çeken gazetecilere engel olmaya çalıştı.
Efsane 104 yıl sonra geri döndü

Efsane 104 yıl sonra geri döndü

​Sadece sekiz bin 300 adet üretildi: Darphane açıkladı işte fiyatı.
Orman yangınlarına karşı tetikte

Orman yangınlarına karşı tetikte

​THK'nın uçakları Bodrum'da test uçuşu yaptı.
CHPli belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

​İçişleri Bakanlığı harekete geçti: Soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

Daha önce kimsenin aklına gelmemişti: Patentini de alacak.
Günde 30 dakika yeterli

Günde 30 dakika yeterli

​Fazlası zarar azı yarar: Uzmanlar saat aralığı vererek uyardı.

İngiliz medyası ​Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.