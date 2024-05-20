CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan milli sporcuya büyük ayıp: 'Madem öyle kulüpten atıyoruz' dediler

"Ben daha 17 yaşındayım. Ne siyasi partiyle alakam olur ne de bir oyla alakam olur. Hiçbir yaklaşımım yok. Ben bir milli sporcuyum. Partiyle de işim olmaz, siyasi durumla da işim olmaz. Beni kim çağırırsa onun yanına giderim. Onların destek olduğu halde kendi kulübümün destek vermemesi ve sonunda beni kulüpten atmaları beni açıkçası çok üzdü ve çok kırdı. Çünkü benim siyasi bir yaklaşımım yok hiçbir zaman. Beni kim çağırsa ben oraya giderim. Milli takım sporcusu olarak yarışıyorum, bayrağımı dalgalandırıyorum ve İstiklal Marşı'nı okutuyorum. Burada herhangi bir siyasi şey yok kesinlikle. Mansur Başkanımın benim geldiğimden haberi dahi yok. Bir paylaşım bile yapmadı. Bir mesaj bile atmadı bana. Ama Mansur Başkan, kendi kulübünün sporcusu olduğum halde beni ne aradı ne davet etti ne de bir sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de spor kulübü paylaşım yaptı. Hakan Başkanıma fotoğraf attıktan sonra direkt onu da kaldırdılar, sildiler. Çok kötü bir durum. Sporcuya verdikleri değeri gösteriyorlar. Ülkemizde sporun daha önemli yerlere gelmesini istiyorum."