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Seçim

Türkiye'de işsiz Londra'da patron! Mansur Yavaş kızına İngiltere'de malikane aldı şirket kurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kızı Çağlayan Yavaş’ın iş bulamadığı gerekçesiyle gittiği Londra’da Danışmanlık Şirketi kurduğu ortaya çıktı. Yavaş'ın ifadesi ile “Türkiye'de iş bulamadığı için İngiltere'ye giden” kızının işsiz ve parasız olduğu düşünülürse İngiltere'de hangi para ve kaynak ile iş kurduğu sorusu akıllara geldi.

15:59 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 16:01 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Mansur Yavaş, kızına Londra’dan evi almıştı. Bunun da 32 yıllık bir vade ile ödeme işleminin gerçekleştirildiğini ifade etmişti.
Mansur Yavaş, kızına Londra’dan evi almıştı. Bunun da 32 yıllık bir vade ile ödeme işleminin gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

31 Mart yerel seçimlerine 5 gün kaldı. Türkiye genelinde adaylar ve partiler son hazırlıklarını hızlandırdı. Vatandaşlar, belediye başkanlarından il genel meclisi üyelerine kadar yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Başkanlık adayları da seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Tüm bu gelişmeler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İngiltere’de yaşayan kızı Çağlayan Yavaş için aldığı ve kurduğu şirket gündeme geldi.


Şirketin adı YVS IT LTD

İngiltere’de kurulan şirketin adı ise YVS IT LTD olarak tespit edildi. Web sitesi de olan şirketin Birleşik Krallıktaki şirket numarasının da 10816702 olduğu görüldü. Danışmanlık ve şirket yönetimini kolaylaştırmak üzere yazılımlar üzerine kurulan şirketin, 2024 itibariyle kurulması için en az 50 bin euro gerekiyor ve dörtte birinin ödenmiş sermaye şartı bulunuyor.




YVS IT LTD ismiyle kurulan danışmalık şirketinde şu hizmetler veriliyor:

  • “Yazılım testi, ürünlerin kurulumu ve uygulanması için teknoloji ve çözümleri, rehberlik ve koçluk, hizmet yönetimi ve bunu kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalar, personel ve belge yönetimi, ilgili firmaların hangi çalışma alanlarına bağlı yazılım desteği ve ne tür bilgisayar programları kullanması gerektiği gibi konular”

Londra'dan ev aldı

Öte yandan Mansur Yavaş, kızına Londra’dan evi almıştı. Bunun da 32 yıllık bir vade ile ödeme işleminin gerçekleştirildiğini ifade etmişti.


Altınok gündeme getirmişti

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik sorduğu soru gündem olmuştu. Altınok, kimin belediye başkanı olduktan sonra mal varlığının arttığına yönelik araştırma yapılması gerektiğini belirterek,
"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Londra'dan ev aldınız mı? Belediye Başkanı olmadan önce mi aldınız, Belediye Başkanı olduktan sonra mı aldınız? Veya ilk Belediye Başkanı olduğunuzda mal varlığınız neydi? Şu anki mal varlığınız ne"
demişti.

'Dünyanın gayrimenkulde en pahalı ülkesi'

Altınok,
"Sayın Yavaş'a soruyorum. Londra'dan ev aldım diyorsun. Bu evi kaç liraya aldın? Dünyanın gayrimenkulde en pahalı ülkesi."
s
orusunu da sormuştu.

Ankaralıların Mansur Yavaş isyanı: Beş yılda bir çivi bile çakmadı
Ankaralıların Mansur Yavaş isyanı: Beş yılda bir çivi bile çakmadı

CHP'li Mansur Yavaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı 5 yılda vaatlerini yerine getirmediğini ve Ankara'ya hizmet etmediğini dile getiren vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlardan bazıları şunları söyledi: "Ancak kendilerine çalıştılar, 'öğrenciye emekliye bedava olacak' dediler hiç bir şey görmedik", "Çöpümüzü alsınlar yeter başka bir şey istemiyorum. İnşallah tez zamanda kurtuluruz da eski günlere döneriz", "Mazgalları kapatmış her yeri sel bastı, arabalar su içerisinde kaldı", "Ta 20 sene önceki belediyenin bıraktıklarıyla bir adım bile ileriye gitmeden işlerini yürütüyorlar. Algı oyunlarıyla milleti uyutmaktan başka bir şey yapmıyorlar", "Ankara'ya ne yaptı, bir çivi çaktı mı? İcraati var mı ben görmedim", "Aptal değiliz Selahattin Demirtaş'a selam gönderen adama oy vermem, ülkücülüğü bıraktı o" ifadelerini kullandı.



#Mansur Yavaş
#Londra
#Ankara
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