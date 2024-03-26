Türkiye'de işsiz Londra'da patron! Mansur Yavaş kızına İngiltere'de malikane aldı şirket kurdu

31 Mart yerel seçimlerine 5 gün kaldı. Türkiye genelinde adaylar ve partiler son hazırlıklarını hızlandırdı. Vatandaşlar, belediye başkanlarından il genel meclisi üyelerine kadar yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Başkanlık adayları da seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
Tüm bu gelişmeler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İngiltere’de yaşayan kızı Çağlayan Yavaş için aldığı ve kurduğu şirket gündeme geldi.
Şirketin adı YVS IT LTD
İngiltere’de kurulan şirketin adı ise YVS IT LTD olarak tespit edildi. Web sitesi de olan şirketin Birleşik Krallıktaki şirket numarasının da 10816702 olduğu görüldü. Danışmanlık ve şirket yönetimini kolaylaştırmak üzere yazılımlar üzerine kurulan şirketin, 2024 itibariyle kurulması için en az 50 bin euro gerekiyor ve dörtte birinin ödenmiş sermaye şartı bulunuyor.
YVS IT LTD ismiyle kurulan danışmalık şirketinde şu hizmetler veriliyor:
- “Yazılım testi, ürünlerin kurulumu ve uygulanması için teknoloji ve çözümleri, rehberlik ve koçluk, hizmet yönetimi ve bunu kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalar, personel ve belge yönetimi, ilgili firmaların hangi çalışma alanlarına bağlı yazılım desteği ve ne tür bilgisayar programları kullanması gerektiği gibi konular”
Londra'dan ev aldı
Öte yandan Mansur Yavaş, kızına Londra’dan evi almıştı. Bunun da 32 yıllık bir vade ile ödeme işleminin gerçekleştirildiğini ifade etmişti.