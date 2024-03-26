Türkiye'de işsiz Londra'da patron! Mansur Yavaş kızına İngiltere'de malikane aldı şirket kurdu

CHP'li Mansur Yavaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı 5 yılda vaatlerini yerine getirmediğini ve Ankara'ya hizmet etmediğini dile getiren vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlardan bazıları şunları söyledi: "Ancak kendilerine çalıştılar, 'öğrenciye emekliye bedava olacak' dediler hiç bir şey görmedik", "Çöpümüzü alsınlar yeter başka bir şey istemiyorum. İnşallah tez zamanda kurtuluruz da eski günlere döneriz", "Mazgalları kapatmış her yeri sel bastı, arabalar su içerisinde kaldı", "Ta 20 sene önceki belediyenin bıraktıklarıyla bir adım bile ileriye gitmeden işlerini yürütüyorlar. Algı oyunlarıyla milleti uyutmaktan başka bir şey yapmıyorlar", "Ankara'ya ne yaptı, bir çivi çaktı mı? İcraati var mı ben görmedim", "Aptal değiliz Selahattin Demirtaş'a selam gönderen adama oy vermem, ülkücülüğü bıraktı o" ifadelerini kullandı.