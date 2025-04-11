CHP'li Başkan Osmanlı'yı hedef aldı: Kayıhan Osmanoğlu'ndan sert tepki geldi

"Bizler CHP'nin Osmanlı'ya şedit bir şekilde düşman olduğunu ifade ettiğimizde boşa konuşmuyoruz. İşte buyurun, CHP'li Bilecik-Bozüyük Belediye Başkanı olan şahıs dedem Ertuğrul Gazi Han'ın fethettiği topraklarda, ona ve onun nesline ağır hakaret ve ithamlarda bulunmuştur. Bu şahsın bizim gözümüzde dedem Ertuğrul Gazi Han'ın türbesine kurşun atan, dedem Osman Gazi Han'ın türbesine tekme atan Yunan askerlerinden farkı yoktur. Bir sonraki seçimlerde Bilecik ve Bozüyük halkı size gerekli cevabı verecektir. Sizin hakkınızdaki takdiri ecdadını canı pahasına seven bu milletin sinesine bırakıyor"