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POLİTİKA

Hakkari haber... CHP'li belediye başkan adayı istifa edip AK Parti’ye geçti

CHP'li belediye başkan adayı istifa edip AK Parti’ye geçti

Hakkari'nin Derecik ilçesinde CHP'nin belediye başkan adayı Suat Yüksel, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

Haber Merkezi DHA
Yüksel'in rozetini AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç taktı.
Yüksel'in rozetini AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç taktı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde CHP Belediye Başkan adayı Suat Yüksel, partisinden istifa etme kararı aldı.

İstifanın ardından AK Parti'ye geçen Yüksel’in rozetini AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç taktı.

Yüksel, 31 Mart seçimleri için CHP’den belediye başkan adayı olduğunu, ancak istifa kararı aldığını belirterek, "Adaylıktan sonra içinde bulunduğum durumu tekrar gözden geçirerek CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partilerin zillet ittifakı içerisinde olduklarının farkına vardım. Bu nedenle CHP Derecik Belediye Başkan adaylığımdan istifa edip, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldım. Bilindiği üzere hepimiz az çok biliyoruz. Bizler bu vatan, bu topraklar uğruna nice canlar verdik. Nice şehit ve gazilerimiz var. CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partiler zillet içinde olduklarından gönlüm razı olmadı. Yapılan bütün konuşmaları analiz ettim. Şunun kanısına vardım: Ülkemizi, bölgemizi, halkımızı, huzura ve refaha götürebilecek tek parti ve hizmetin en güzel yapılacağı partinin AK Parti olduğu kanaatine vardım" dedi.

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