CHP'li belediyeleri yandaş basın 'yerel hükümet' ilan etti

Süleyman Soylu, İmamoğlu'na isyan etti: Akıl ziyanı, gecemizi gündüzümüze kattık bununla mı uğraşmamız lazım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs seferlerini bir türlü düzene koyamamasını katıldığı canlı yayında eleştirdi. Geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde otobüslerin dolu olduğunu gösteren fotoğrafların sosyal medyada yayılması üzerine Ekrem İmamoğlu, 47 kişinin organize bir şekilde aynı duraktan otobüse bindiğini iddia etmişti. İçişleri Bakanı Soylu, ÜLKE TV'de katıldığı yayında, İmamoğlu'nun vatandaşları kendisine kumpas kurmakla suçladığı bu iddiaya tepki göstererek, ''Neymiş, sabahın altısında insanlar provokasyon için otobüse binmişler. Ya akıl ziyani bir iş. İncelettim, araştırdım. Ayın 29'unda binen insanlar, ayın 22'sinde de binmişler. Ayın 22'sinde binen insanlar. Ondan bir hafta önce pazar günü de binmişler. Hepsi bizim elimizde belgeli bir şekilde. Ne olursunuz, buradan fırsat oluşturulmasın, ne olursunuz. Gecemizi gündüzümüze kattık, bununla mı uğraşmamız lazım bizim. Bunu bugün gelen arkadaşlarımıza da söyledim, telefonla görüştüklerimize de söyledim; bizim bunlarla mı uğraşmamız lazım? Bizim şu anda uğraşmamız gereken mesele bam başka. Ne kadar nefesimiz yetecek bilmiyorum.Bu iş ne kadar gidecek bilmiyorum. Ama Allahınızı severseniz, bu işlerle uğraşmaktan esas yapacağımız işlerimize zaman kaybediyoruz.