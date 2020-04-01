Gündem CHPli belediyeleri yandaş basın yerel hükümet ilan etti
POLİTİKA

CHP'li belediyeleri yandaş basın 'yerel hükümet' ilan etti

İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin öncülük ettiği ve valilik izni olmaksızın başlatılan kanunsuz yardım kampanyalarına İçişleri Bakanlığı 'dur' dedi. CHP'ye yakın medya kuruluşları, bu gelişme üzerine İçişleri Bakanlığını hedef alırken CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fox TV sunucusu Fatih Portakal (solda), skandala sahne olan Halk TV yayını (sağda).
Fox TV sunucusu Fatih Portakal (solda), skandala sahne olan Halk TV yayını (sağda).

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisine karşı Türkiye de her gün yeni önlemler almayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm kabine, pandemi konusunda atılan adımlara yenilerini ekliyor.

'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çığ gibi

Alınan tedbirlere ek olarak, krizden olumsuz etkilenen vatandaşlara destek amaçlı başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına milyonlarca liralık yardım geldi.

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CHP'li belediyeler alternatif kampanya başlattı

Başta İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir belediyeleri olmak üzere, CHP'li belediyeler alternatif yardım kampanları düzenlediklerini ilan etti.

İçişleri duruma el koydu

Ancak valilik izni olmaksızın başlatılan kanunsuz kampanyalara İçişleri Bakanlığı 'dur' dedi. Söz konusu hesaplara kısa sürede bloke konuldu.

Süleyman Soylu, İmamoğlu'na isyan etti: Akıl ziyanı, gecemizi gündüzümüze kattık bununla mı uğraşmamız lazım
OYNAT 01:31
Süleyman Soylu, İmamoğlu'na isyan etti: Akıl ziyanı, gecemizi gündüzümüze kattık bununla mı uğraşmamız lazım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs seferlerini bir türlü düzene koyamamasını katıldığı canlı yayında eleştirdi. Geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde otobüslerin dolu olduğunu gösteren fotoğrafların sosyal medyada yayılması üzerine Ekrem İmamoğlu, 47 kişinin organize bir şekilde aynı duraktan otobüse bindiğini iddia etmişti. İçişleri Bakanı Soylu, ÜLKE TV'de katıldığı yayında, İmamoğlu'nun vatandaşları kendisine kumpas kurmakla suçladığı bu iddiaya tepki göstererek, ''Neymiş, sabahın altısında insanlar provokasyon için otobüse binmişler. Ya akıl ziyani bir iş. İncelettim, araştırdım. Ayın 29'unda binen insanlar, ayın 22'sinde de binmişler. Ayın 22'sinde binen insanlar. Ondan bir hafta önce pazar günü de binmişler. Hepsi bizim elimizde belgeli bir şekilde. Ne olursunuz, buradan fırsat oluşturulmasın, ne olursunuz. Gecemizi gündüzümüze kattık, bununla mı uğraşmamız lazım bizim. Bunu bugün gelen arkadaşlarımıza da söyledim, telefonla görüştüklerimize de söyledim; bizim bunlarla mı uğraşmamız lazım? Bizim şu anda uğraşmamız gereken mesele bam başka. Ne kadar nefesimiz yetecek bilmiyorum.Bu iş ne kadar gidecek bilmiyorum. Ama Allahınızı severseniz, bu işlerle uğraşmaktan esas yapacağımız işlerimize zaman kaybediyoruz.


CHP yandaşı basın harekete geçti

Koronavirüs tedbirlerine odaklanan Türkiye'nin gündemi, söz konusu illegal kampanya ile aniden değişti. İdari müdahaleyi propaganda malzemesi haline getiren CHP'ye yakın medya kuruluşları, kanunsuz kampanyayı savunmaya geçti.

CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan ettiler

CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan edilmesi skandalında ilk adımı Halk TV attı. Televizyon yayınında kj'ye "Merkezi ve yerel hükümetin çatışması" ifadesi yansıdı.

Halk TV yayını.

Portakal'dan skandal sözler

Büyük tepki toplayan o ifadeye Fox TV eşlik etti. Spiker Fatih Portakal, ana haber bülteninde "Gerek merkezi hükümet, gerek yerel hükümetler... Hangi parti olursa olsun... Bunda bile siyaset yapıyorlar..." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan etti
OYNAT 00:16
Fatih Portakal CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan etti
İçişleri Bakanlığı tarafından, valilik izni almaksızın CHP'li belediyelerin başlattığı kanunsuz yardım kampanyalarının iptal edilmesi FOX TV spikeri Fatih Portakal'ı rahatsız etti. Portakal önce CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan etti, ardından 'merkezi hükümet' olarak nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 'uzlaşmaya' davet etti. O sözler büyük tepki topladı.


  • Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 'federe', CHP'li belediyelerin ise 'eyalet' yahut 'yerel hükümet' ilan edildiği o çıkışlar milyonların tepkisini topladı.
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