CHP'li belediyeleri yandaş basın 'yerel hükümet' ilan etti
İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin öncülük ettiği ve valilik izni olmaksızın başlatılan kanunsuz yardım kampanyalarına İçişleri Bakanlığı 'dur' dedi. CHP'ye yakın medya kuruluşları, bu gelişme üzerine İçişleri Bakanlığını hedef alırken CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan etti.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisine karşı Türkiye de her gün yeni önlemler almayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm kabine, pandemi konusunda atılan adımlara yenilerini ekliyor.
'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çığ gibi
Alınan tedbirlere ek olarak, krizden olumsuz etkilenen vatandaşlara destek amaçlı başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına milyonlarca liralık yardım geldi.
CHP'li belediyeler alternatif kampanya başlattı
Başta İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir belediyeleri olmak üzere, CHP'li belediyeler alternatif yardım kampanları düzenlediklerini ilan etti.
İçişleri duruma el koydu
Ancak valilik izni olmaksızın başlatılan kanunsuz kampanyalara İçişleri Bakanlığı 'dur' dedi. Söz konusu hesaplara kısa sürede bloke konuldu.
Koronavirüs tedbirlerine odaklanan Türkiye'nin gündemi, söz konusu illegal kampanya ile aniden değişti. İdari müdahaleyi propaganda malzemesi haline getiren CHP'ye yakın medya kuruluşları, kanunsuz kampanyayı savunmaya geçti.
CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan ettiler
CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan edilmesi skandalında ilk adımı Halk TV attı. Televizyon yayınında kj'ye "Merkezi ve yerel hükümetin çatışması" ifadesi yansıdı.
Portakal'dan skandal sözler
Büyük tepki toplayan o ifadeye Fox TV eşlik etti. Spiker Fatih Portakal, ana haber bülteninde "Gerek merkezi hükümet, gerek yerel hükümetler... Hangi parti olursa olsun... Bunda bile siyaset yapıyorlar..." ifadelerini kullandı.