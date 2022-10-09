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POLİTİKA

CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt: Kılıçdaroğlu Kur'an-ı Kerim'i ayetleriyle birlikte ezbere biliyor

CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu söyledi. Öğüt, "İnanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor." ifadelerini kullandı. Öğüt, sözlerinin devamında bütün Türklerin Alevi olduğunu öne sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli eski Milletvekili Ensar Öğüt: Kılıçdaroğlu Kuran-ı Kerimi ayetleriyle birlikte ezbere biliyor
Kemal Kılıçdaroğlu - Ensar Öğüt

CHP tarafından fonlanan televizyon kanalı KRT TV canlı yayınına konuk olan CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu söyledi.

"AYETLERİYLE BİRLİKTE EZBERE BİLİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Başkanı olduğu dönemde umreye gittiğini belirten Öğüt, "İbadetini yapar. Ben hacca gittiğimde yanına gittiğimde inanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor." dedi.

"BÜTÜN TÜRKLER ALEVİDİR"

"Bu kadar mütevazı bir insan namazını da kılıyor, ibadetini yapıyor." ifadelerini kullanan Öğüt, "Alevi diyorlar. Bütün Türkler Alevidir. Aleviler Muaviye'ye karşı olan Müslümanlardır. Bu Müslümanlar ibadetini camide de yaparlar cemevinde de yaparlar." diye konuştu.

CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt: Kılıçdaroğlu Kur'an-ı Kerim'i ayetleriyle birlikte ezbere biliyor
OYNAT 00:51
CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt: Kılıçdaroğlu Kur'an-ı Kerim'i ayetleriyle birlikte ezbere biliyor
CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu söyledi. Öğüt, 'İnanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor.' ifadelerini kullandı. Öğüt, sözlerinin devamında bütün Türklerin Alevi olduğunu öne sürdü.

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