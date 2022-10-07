Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğu iddialarını sürdüren Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına karşılık "Aslında Kılıçdaroğlu’nun ortaya attığı bu tez, siyaseti ne kadar bilmediğini, kendisinin bir siyaset fukarası olduğunu gösteriyor. Onun malum bir adamı var. 'Desteklemeyeceğiz' dedi. Bunu söylemeye başladılar. Öyle de olsa şu anda ben çalışmayı başlattım. Devlet Bey’le de görüştüm bu konuyu. İnşallah bu işi hemen Meclis’e sunalım" açıklamasında bulundu.

Türkiye'deki başörtüsü sorununu ortadan kaldırdıklarını belirten Erdoğan, "Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümüm santraforlukla geçtiğini" dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü çıkışı: Siyaset fukarası

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak "Sen yasakçısın, sen gaddarsın" ifadelerini kullandı.

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"BAŞARILI OLUR MUYUM BİLMİYORUM"

Siyasi hayatının ardında barışık bir Türkiye bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Başarılı olur muyum bilmiyorum… Ama deneyeceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında şunları söyledi:

"Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın. Milletimiz görsün istedim ve sen gösterdin. Sen kim, "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim. Sen yasakçısın, sen gaddarsın. Asla şaşırtmazsın.

"Benimle misiniz" diye seslendiğimde, elbette bu kanun teklifimin sadece başlangıç olduğunu bilerek seslendim. Daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz hepsine. Tekrar ediyorum, yürekli bir şekilde çözeceğiz.

Ben siyasi ikbal düşünecek değilim. Ben siyasal hayatımın sonunda, miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım. Enerjisini dünya ile rekabet için harcayan bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum… Ama deneyeceğim."

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