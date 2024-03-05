CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde eylem: İşçiler sokağa indi şoförler kontak kapattı

"Türk-İş tarafından Şubat’ta yapılan araştırmaya göre, mutfak enflasyonu aylık yüzde 8, yıllık enflasyonun yüzde 77 ile beş ayın en yükseğine çıktı. Yani mutfak yanıyor, her gün temel gıda maddelerine zam üstüne zam geliyor. Şubat ayında açlık sınırı yani, bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 16 bin 257 TL iken, yoksulluk sınırı ise 52 bin 954 TL oldu. Gerçek enflasyon yüzde 120’de seyrederken, Büyükşehir işvereni biz emekçilere yüzde 19 ücret artışı teklif ediyor. Böyle gülünç teklifi hangi akılla gündeme getiriyorsunuz? İçinizdeki sorunların faturasını neden işçiye kesiyorsunuz İzmir’e, İzmir halkına en iyi hizmeti vermek için gecesini gündüzüne katan alın teri döken belediye emekçilerinin yaşadığı geçim sıkıntısını gidermek, var olan yoksulluğu, adaletsizliği bir nebze olsun hafifletmek zor bir iş mi? Toplu iş sözleşmesinin masada, işçi lehine bitirilmesi ve emekten yana bir tavır sergilenmesi bu kadar mı zor? Böyle komik tekliflerle işçiyi emekçiyi greve zorluyorsunuz. Kim, neyi tatmin etmeye çalışıyor? Yaşanan siyasi çekişmelerin, kavgaların parçası, tarafı sorumlusu biz emekçiler değiliz olmayacağız! Siz seçim derdinde olabilirsiniz, ancak biz emekçiler geçim derdindeyiz."