CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde eylem: İşçiler sokağa indi şoförler kontak kapattı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler ayaklandı.
Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile SODEM-SEN ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları arasında Ocak ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı.
TİS görüşmelerinin son oturumunda işveren kanadından gelen maaşlara ve sosyal haklara yüzde 30’luk zam teklifi, işçilerin bağlı olduğu sendika tarafından kabul görmedi.
Belediye işçileri iş bıraktı
İşçilerin üyesi olduğu Belediye İş İzmir 1,2,3 ve 6 Nolu Şubeler bugün iş bırakarak Belediye İş’in Konak Basmane’deki ana binasının önünde bir araya geldi.
Yoğun yağışa rağmen bir araya gelen işçiler Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in makamının da olduğu Egemenlik Binası önüne yürüdü.
Yüzlerce işçinin iş bırakarak sokağa inmesinin ardından İZULAŞ'a bağlı otobüs şoförleri de sabah 09:00 itibari ile kontak kapattı.
Eylem sürecinde 250 otobüs hizmet vermeyeceği, eylem bittikten sonra diğer işçilerle birlikte şoförlerin de iş başı yapacağı öğrenildi.
"Büyükşehir işvereni biz emekçilere yüzde 19 ücret artışı teklif ediyor"
Sendika yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise şu sözlere yer verildi: