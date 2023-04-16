CHP'li Sezgin Tanrıkulu tehdit savurdu: 14 Mayıs'ta Demirtaş için hesap soracağız

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinde heyecan giderek artıyor. 1 aydan kısa bir süre kalan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi, siyasi isimler sosyal medya ve televizyon ekranlarında demeçler vermeye devam ediyor. Bu kapsamda parti liderleri vaatlerini sıralamaya devam ederken, muhalefet cephesindeki HDP desteği ise rahatsızlık uyandırıyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanabilmek için her yolu denedi.

Kandil'den destek yağıyor

Masada yer alan İyi Parti'ye rağmen HDP ile görüşerek gizli ittifakı gözler önüne sermişti. Bunun üzerine HDP aday çıkarmaktan vazgeçerek Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Ardından Kandil'den CHP ile birlik ve beraberlik mesajları yağmaya başladı. Ayrıca Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için de özgürlük vaadinde bulundu.









'Demirtaş'ın affa ihtiyacı yok'

CHP'nin fonladığı Tele 1 kanalına katılan Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü destekçilerine sahip çıktı. Tanrıkulu "Selahattin Demirtaş bir hükümlü değildir. Affa da ihtiyacı yoktur. Aldığı ceza da yoktur." sözlerinin ardından 14 Mayıs seçimlerini işaret etti. Sezgin Tanrıkulu şöyle konuştu:

"Kimdir bunun müsebbibi? Erdoğan'ın kendisidir. Kürtler de ülkenin demokratları da bunu çok iyi biliyor. İşte tam da bu nedenle hesap soracağız. Bütün bu adaletsizliklere hesap soracağız. Kayyum siyasetinden dolayı hesap soracağız. Gezi davası için hesap soracağız.











