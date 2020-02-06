Gündem Çığ bölgesine giden asker şehit olmadan önce annesinden hellalik istemiş
VAN

Çığ bölgesine giden asker şehit olmadan önce annesinden hellalik istemiş

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in, çığ bölgesine gittiği sırada annesini aradığı ve helallik istediği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz 23 yaşındaydı.
Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz 23 yaşındaydı.

Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde takviye amaçlı bölgeye giden askeri aracın üzerine çığ düşmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz şehit oldu. Van İl Jandarma Komutanlığı Çatak-Kayaboğazı Karakol Komutanlığı emrinde görevli 23 yaşındaki Deniz’in baba ocağı olan Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki evine şehidin acı haberi verildi.

Van'daki çığ felaketinden çok acı haber: 33 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Van'daki çığ felaketinden çok acı haber: 33 kişi hayatını kaybetti

Şehidin baba ocağında büyük yas var.

"Beni merak etmeyin"

Bekar olan şehidin, çığ bölgesine gitmeden önce annesini sabah saatlerinde aradığı ve helallik istediği ortaya çıktı. Annesiyle telefonda konuşan şehit Ufuk Deniz, “Çığ bölgesine gidiyoruz vatandaşlarımızı kurtarmaya. Fakat oralarda telefon çekmiyor, bana ulaşamazsanız beni merak etmeyin, ben iyiyim” dediği öğrenildi.

Çığ faciasının dehşete düşüren kareleri
FOTOĞRAF 34
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Çığ faciasının dehşete düşüren kareleri
AFAD, Van'ın Bahçesaray ile Çatak ilçeleri arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.



Evine Türk bayrağı asıldı

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Çok sayıda vatandaş şehidin evine giderek taziyede bulundu. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Tosya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül, şehidin evini ziyaret ederek anne ve babaya başsağlığı temennisinde bulundu. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda, “Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve Aziz Milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

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