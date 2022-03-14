Cihangir’de karda dehşet anları: Cip vatandaşa ve motora çarpıp boşluğa uçtu

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mega kentte önceki gün aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan 34 SD 324 plakalı cipin sürücüsü, yokuştan aşağıya inmeye istedi. Ağır ağır ilerleyen sürücü bir süre sonra frene basmaya başlayınca araç kaymaya başladı. Sürücünün freni bırakması üzerine hızlanan cip, önce yolda yürüyen vatandaşa ardından da park halindeki motosiklete çarptıktan sonra merdiven boşluğuna uçtu.
Kadın canını kurtarmak için panikle koştu Dehşet anları ise güvenlik kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kayan cip yolda yürüyen bir vatandaşa çarpıyor. Vatandaş yere düşerken, cip ise kaymaya devam ederek motosiklete çarpıyor. Cip ardından merdiven boşluğuna düşüyor. Aracın kendine geldiğini gören bir kadın ise panikle aşağıya koşuyor. Sesleri duyup işyerlerinden çıkan esnaf ise araca doğru koşuyor. Vatandaşlar ardından sürücüyü cipten çıkartıyor. Vatandaşlar cipten çıkartıp tepki gösterdi Kaza sonucu cipin çarptığı vatandaş hafif şekilde yaralanırken, motosiklette ise hasar meydana geldi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar ve esnaflar panikle dışarıya çıkarak cipe doğru koştu. Aracın içerisindeki yolcu kapısından çıkartılan sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Vatandaşların olayın şokuyla “Niye yavaş yavaş gelmiyorsun?” diyerek tepki gösterdiği sürücü, “Fren tutmadı” cevabıyla kendini savundu. Feci kazayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
FOTOĞRAF 4
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde mart ayı gelmesine rağmen hava sıcaklıkları sıfırın altında seyretmeye devam ediyor. Özellikle gece yarısından sabaha karşı sıcaklıkların daha da düşmesi, dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği bağlarda da don tehlikesini meydana getiriyor. Don tehlikesine karşı bazı çiftçiler yağmurlama sistemiyle bağlarını sulayarak asmaların zarar görmesinin önüne geçmek isterken, su verilen bağlarda buz sarkıtları oluştu. İlginç görüntülere sahne olan bağlardaki buz sarkıtları adeta Sibirya’yı andırdı.<br>
Burası Sibirya değil Manisa
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi sonrası üzüm bağlarında oluşan buz sarkıtları ilginç görüntülere sahne oldu.
FOTOĞRAF 4
İstanbul’da dört günlük kar tatili dönüşü vatandaşlar toplu taşıma araçlarını yönelirken otoyollar haftanın ilk iş gününe rağmen neredeyse boş kaldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar toplu taşıma araçlarını tercih etti. Cevizlibağ Metrobüs durağında yoğunluk olduğu görüldü. Saat 08.00’de İBB Cep Trafik Uygulaması’nda trafik yoğunlu yüzde 50 olarak ölçüldü.
İstanbul’da kar tatili dönüşü yoğunlukla toplu taşıma araçları kullanıldı
İstanbul'da dört günlük kar tatili sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi otoyollar boş kaldı. İBB Cep Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 50 olarak ölçüldü.
FOTOĞRAF 24
Birçok kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle tatil haberleri de peş peşe geliyor. İşte 14 Mart Pazartesi günü kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler...
Adıyaman'da da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitim ve öğretimin 14 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.
Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerinde köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.<br><br>Bu kapsamda Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında 14 Mart Pazartesi günü eğitime ara verildiği, taşımalı eğitimin de yapılamayacağı bildirildi.<br><br>Açıklamada, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.
Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullar, 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi.<br><br>Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı taşımalı kapsamında olan ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.<br><br>Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bitlis merkez ve bağlı köylerde de yoğun kar nedeniyle eğitime 14 Mart Pazartesi günü ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi günü ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.<br><br>Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, \"İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.\" ifadelerini kaydetti.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime 14 Mart Pazartesi günü ara verildi.<br><br>Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.<br><br>Öte yandan, ilçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 21 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor.
Malatya’da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 8 ilçede eğitime bir gün ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, “İlimize bağlı bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle; Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçeleri genelinde 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir.” denildi.
Mardin'in 5 ilçesinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.<br><br>İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.<br><br>Öte yandan, dün etkili olan kar yağışı nedeniyle valilik koordinasyonunda, Karayolları, büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Mardin'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Artuklu Üniversitesinde eğitime ara verildi.<br><br>Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 14 Mart Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.<br><br>Üniversite bünyesinde görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Mart Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik buzlanma, don, sis ve kuvvetli yağış uyarısı kapsamında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11C maddesi gereğince; 14 Mart 2022 Pazartesi günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği ifade edildi.<br><br>Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 14 Mart 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kahramanmaraş'ın Nurhak, Ekinözü, Andırın ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.<br><br>İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.<br><br>Açıklamada, Andırın, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinin tamamı ile Dulkadiroğlu ilçesindeki 18 mahallede 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.<br><br>Ayrıca Dulkadiroğlu ilçesindeki Kartal, Söğütlü, Davutlar, Doğanlı Karahasan, Demirciler, Yenioba ve Kuruçay mahallelerinden taşıma ile eğitim gören öğrenciler için bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 8 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.<br><br>İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İnebolu, Küre ve Şenpazar'da 14 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.<br><br>Bozkurt, Çatalzeytin, Ağlı, Cide ve Doğanyurt ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği öğrenildi.
Rize'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 14 Mart Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.<br><br>Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı risklerin değerlendirildiği belirtildi.<br><br>Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanarak, \"İlimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.\" ifadelerine yer verildi.<br><br>Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Samsun'un 7 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.<br><br>İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Ayvacık, Çarşamba, Kavak, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde 14 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.<br><br>Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine http:samsun.meb.gov.trwwwyogun-kar-yagisi-ve-buzlanma-nedeniyle-14032022-pazartesi-gunu-egitim-ogretime-ara-verilen-okullaricerik2352 linkinden ulaşılabilecek.
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 14 Mart Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.<br><br>Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:<br><br>\"Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.\"
Sinop’ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki kötü hava koşullarının etkili olmaya devam ettiği vurgulandı.<br><br>Açıklamada, değerlendirmeler sonucu kar yağışının sürdüğü merkez ilçede bugün taşımalı eğitime ara verildiği kaydedilerek vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
GAZİANTEP'te sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi.<br>Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 14 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Vali Gül, yaptığı paylaşımda, \"Olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart Pazartesi günü Gaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.
Bingöl'de kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.<br><br>Yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.<br><br>Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bugün için ara verildiğini duyurdu.<br>Muş Alparslan Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verildiği ifade edildi.
DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Rize, Giresun ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.<br>Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede kar yağışı nedeniyle, Rize, Giresun ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildi. Bu kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.
- Iğdır'da bazı köylerde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.<br><br>Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini artırdı.<br><br>İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuzluca ilçesine bağlı Pirli ve Yeniköy İlkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullar ile kent merkezine bağlı Gürpınar, Alibeyköy, Mezra, Alikoçak, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerinde bugün eğitim yapılmayacak.
Kars'ın Kağızman, Akyaka ve Digor ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.<br><br>Kar yağışı, Kağızman, Akyaka ve Digor ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.<br><br>Yağışın etkisini sürdürdüğü bu ilçelerdeki merkez ve köy okullarında eğitime bugün ara verildi.
Kar sonrası valiliklerden açıklama geliyor: İşte okulların tatil edildiği iller
Türkiye genelini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava İstanbul'u terk ederken çok sayıda ilde ise hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Etkisini artırarak devam eden kar yağışları sonrasında öğrenciler ise hangi illerde okulların tatil edildiğini merak ederken valiliklerden ise ardı ardına okullara yönelik tatil açıklaması geliyor. İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği iller..