Cihangir’de karda dehşet anları: Cip vatandaşa ve motora çarpıp boşluğa uçtu

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mega kentte önceki gün aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan 34 SD 324 plakalı cipin sürücüsü, yokuştan aşağıya inmeye istedi. Ağır ağır ilerleyen sürücü bir süre sonra frene basmaya başlayınca araç kaymaya başladı. Sürücünün freni bırakması üzerine hızlanan cip, önce yolda yürüyen vatandaşa ardından da park halindeki motosiklete çarptıktan sonra merdiven boşluğuna uçtu.



Kadın canını kurtarmak için panikle koştu



Dehşet anları ise güvenlik kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kayan cip yolda yürüyen bir vatandaşa çarpıyor. Vatandaş yere düşerken, cip ise kaymaya devam ederek motosiklete çarpıyor. Cip ardından merdiven boşluğuna düşüyor. Aracın kendine geldiğini gören bir kadın ise panikle aşağıya koşuyor. Sesleri duyup işyerlerinden çıkan esnaf ise araca doğru koşuyor. Vatandaşlar ardından sürücüyü cipten çıkartıyor.





Vatandaşlar cipten çıkartıp tepki gösterdi



Kaza sonucu cipin çarptığı vatandaş hafif şekilde yaralanırken, motosiklette ise hasar meydana geldi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar ve esnaflar panikle dışarıya çıkarak cipe doğru koştu. Aracın içerisindeki yolcu kapısından çıkartılan sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Vatandaşların olayın şokuyla “Niye yavaş yavaş gelmiyorsun?” diyerek tepki gösterdiği sürücü, “Fren tutmadı” cevabıyla kendini savundu. Feci kazayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

REKLAM

FOTOĞRAF 4 Manisa’nın Alaşehir ilçesinde mart ayı gelmesine rağmen hava sıcaklıkları sıfırın altında seyretmeye devam ediyor. Özellikle gece yarısından sabaha karşı sıcaklıkların daha da düşmesi, dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği bağlarda da don tehlikesini meydana getiriyor. Don tehlikesine karşı bazı çiftçiler yağmurlama sistemiyle bağlarını sulayarak asmaların zarar görmesinin önüne geçmek isterken, su verilen bağlarda buz sarkıtları oluştu. İlginç görüntülere sahne olan bağlardaki buz sarkıtları adeta Sibirya’yı andırdı.<br> Burası Sibirya değil Manisa Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi sonrası üzüm bağlarında oluşan buz sarkıtları ilginç görüntülere sahne oldu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 4 İstanbul’da dört günlük kar tatili dönüşü vatandaşlar toplu taşıma araçlarını yönelirken otoyollar haftanın ilk iş gününe rağmen neredeyse boş kaldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar toplu taşıma araçlarını tercih etti. Cevizlibağ Metrobüs durağında yoğunluk olduğu görüldü. Saat 08.00’de İBB Cep Trafik Uygulaması’nda trafik yoğunlu yüzde 50 olarak ölçüldü. İstanbul’da kar tatili dönüşü yoğunlukla toplu taşıma araçları kullanıldı İstanbul'da dört günlük kar tatili sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi otoyollar boş kaldı. İBB Cep Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 50 olarak ölçüldü. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder