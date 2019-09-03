Gündem Çin salatalıkları 1 metreye ulaştı Paniğe kapıldılar
BARTIN

Çin salatalıkları 1 metreye ulaştı: Paniğe kapıldılar

Bartın’ın Kozcağız beldesinde Müyesser Acıbal, tohumunu komşusundan alıp ektiği Çin salatalıkları 1 metre uzunluğa, 30 kilo ağırlığa ulaşınca paniğe kapıldı. Müyesser Acıbal, her geçen gün daha da büyüyen salatıkları kökünden söküp, sebzeleri komşularına dağıttı.

Haber Merkezi DHA
Müyesser Acıbal
Müyesser Acıbal

Kozcağız beldesi Ahmetler Mahallesi’nde yaşayan Müyesser Acıbal (63), geçen yıl komşusunun İzmir’den bir Çinli vatandaştan aldığı Çin salatalığı tohumlarını bu yıl bahçesine ekti. Bir süre sonra filizlenen salatalıklar, toplam 6 ürün verdi. Salatalıklar her geçen gün büyüyünce Müyesser Acıbal, endişeye kapıldı.

Müyesser Acıbal, dev salatalıkları kökünden söküp, sebzeleri komşularına ve arkadaşlarına dağıttı, fotoğraflarını çekerek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne gönderdi. Müdürlük yetkilileri, sebzenin salatalığın bir türü olduğunu, eğer kesilmeseydi, daha da büyüyebileceğini bildirdi. En büyüğü 1 metre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığındaki Çin salatalığını gören mahalle sakinleri de gözlerine inanamadı.

30 kilo ağırlığındaki Çin salatalığı.

Her gün santim santim büyüdü

İzmir’de bir işletmede çalışan Çinlilerin komşusuna bu tohumları verdiğini, kendisinin de merak edip tohumları bahçesine ektiğini söyleyen Müyesser Acıbal, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bana geçen sene bir arkadaşım verdi. Ben de tohumları bahçeye ektim. Sonra bağ atmaya başladı, ben de bağını yukarıya doğru bağladım. Daha sonra dökülmeye başladı, sonra büyük, uzun bir şey ortaya çıktı. Ben de bunu yemekten korktum, komşularıma ve arkadaşlarıma dağıttım.
  • Sonra komşumuz bu sebzenin fotoğrafını çekti, İzmir’deki Çinlilere gönderdi. Onlar da bize bunu yiyebilirsiniz dediler. İlk başlarda çok korktum. Eğer bunu koparmasaydım, daha büyüyecekti. Çünkü her gün santim santim büyüyordu. Ben de bunu fark ediyordum. Kesinlikle ben yemem, bizim ağzımız bunlara alışkın değil, artık önümüzdeki yıl da ekmem.”

Sebze sandığımız meyveler
FOTOĞRAF 9
Title
Salatalık
Title
Balkabağı
Title
Zeytin
Title
Domates
Title
Biber
Title
Bezelye
Title
Salatalık
Title
Bamya
Title
Patlıcan
Sebze sandığımız meyveler
Bilim insanları “Çekirdeği olan yiyecekler meyvedir” diyor. Yediğiniz şey çekirdekliyse meyve, yaprak ya da kökse sebze olarak tanımlanıyor. Buna göre pek çoğumuzun sebze olarak isimlendirdiği kabak, domates, salatalık, hatta fasulye gibi yiyecekler meyve sınıfına giriyor. Soğan, patates, ıspanak, marul gibi yiyecekler ise sebze sınıfında yer alıyor. İşte sebze sandığımız meyveler:
Levyeyle kırdılar

Levyeyle kırdılar

​Mimar Sinan'ın eseri restorasyon kurbanı oldu.
Parktan sonrasuya da zam geldi

Parktan sonra
suya da zam geldi

İşçi kıyımının ardından zam yağmuru başladı.
Bir anne daha!

Bir anne daha!

Oğlunu PKK'dan kurtarmak HDP'nin kapısına dayandı.
Tehlike<br>kapıya dayandı

Tehlike
kapıya dayandı

İstanbul genelinde 2 bin 500 korsan tespit edildi.
İstismara sert tepki!

İstismara sert tepki!

Diyanet, ÖNDER ve KADEM ayrı ayrı bildiri yayımladı.
Süper Lig'in <br>en pahalı 11'i

Süper Lig'in
en pahalı 11'i

​Güncelenen kadroda tek Türk futbolcu yer aldı.
Sahih-i Buhari<br>10 günde hatmedildi

Sahih-i Buhari
10 günde hatmedildi

500 öğrenciye icazet sertifikaları takdim edildi.
B planı da<br>C planı da var

B planı da
C planı da var

Akar, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki uçuşa katıldı.
Enflasyon<br> rakamları açıklandı

Enflasyon
rakamları açıklandı

​Ağustos ayında yıllık TÜFE yüzde 15,1 oldu.
Hakurk'ta PKK'ya<br> bir darbe daha

Hakurk'ta PKK'ya
bir darbe daha

Etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı.
3 ürün gözetlenecek

3 ürün gözetlenecek

Bakanlık kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
15 gün<br>devam edecek

15 gün
devam edecek

​Araç sigortalarına ilişkin yeni açıklama geldi.
ABD yine<br>yalan söyledi

ABD yine
yalan söyledi

PKK'ya 'artık Türkiye size dokunmayacak' garantisi.
Transferi iptal oldu

Transferi iptal oldu

G.Saraylı futbolcunun sözleşmesi askıya alınıyor.
2 il için<br>kuvvetli uyarı

2 il için
kuvvetli uyarı

​Meteoroloji vatandaşları ani baskınlara karşı uyardı.
Sürücüsü<br>kalp krizi geçirdi

Sürücüsü
kalp krizi geçirdi

Sulama kanalına uçan otomobilde 1 kişi öldü.
Altın doları solladı

Altın doları solladı

​Yılbaşından bu yana yatırımcısını sevindirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.