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Çin'in casusları İstanbul'da kıskıvrak enselendi

Türkiye'de yaşayan Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli kişiler ve dernekler hakkında bilgi topladıkları ve bu bilgileri Çin istihbaratına aktardıkları iddiasıyla 6 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

15:08 - 20/02/2024 الثلاثاء
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Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.


Çin istihbaratına bilgi topladıkları belirlendi


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüphelinin ülkede bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin ileri gelenleri ile bazı dernek ve kuruluşlar hakkında bilgi topladıkları tespit edildi.


6 şüpheli yakalandı


Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın topladıkları bilgileri Çin istihbaratıyla paylaştığını belirlediği şüpheliler hakkında, savcılıkça gözaltı kararı verildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Bir şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.



#Çin
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